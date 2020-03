Black Widow: Aldo, Giovanni e Giacomo nel trailer mashup

Mentre attendiamo di conoscere la sorte di Black Widow, il film ancora in attesa di una data di uscita dopo la chiusura delle sale cinematografiche, un fan si è divertito a realizzare un trailer dove mescola la presenza di Aldo, Giovanni e Giacomo con le avventure della supereroina Marvel. Dalla fantasia di Stefano Baglio è quindi uscito "Così è la Widow".

Nonostante prenda il nome da Così è la vita, il plot del mash-up di Baglio è preso da Chiedimi se sono felice, con Aldo latin lover a cui viene data la caccia da Natasha Romanoff, in cerca di vendetta per tutte le donne sedotte e lasciate malamente. Dopo inseguimenti e lanci di scarpe fotoniche, il trailer si conclude con un appello a donare fondi alla Protezione Civile italiana, attivamente in campo per contrastare l'emergenza coronavirus.

Black Widow: Scarlett Johansson in una scena

L'incertezza su quando potremo effettivamente vedere Black Widow ormai è dilagante, con gli stessi attori che hanno partecipato al film che si chiedono quando riusciranno a vedere il proprio lavoro completo. La data di uscita è infatti ancora da definire, ma anche sulle modalità di distribuzione ci sono ancora forti perplessità.

Sicuramente Disney sta già pensando a un piano b, come per esempio l'eventuale distribuzione del film in streaming, magari proprio sulla piattaforma Disney+, che abbiamo a disposizione anche in Italia da pochi giorni. In ogni caso, per il momento dobbiamo accontentarci della fantasia dei fan, come con il trailer che mette insieme Black Widow con Aldo, Giovanni e Giacomo.