Black Widow: primi dettagli sul villain "rude, misterioso e pericoloso"

Svelati i primi dettagli sul villain di Black Widow, seconda pellicola standalone dell'MCU al femminile dopo Captain Marvel. Scarlett Johasson tornerà a vestire i panni della Vedova Nera in una storia delle origini attualmente in riscrittura per mano di Ned Benson, nel frattempo circolano i primi rumor sul villain di Black Widow.

A quanto pare Marvel starebbe cercando "un uomo dall'etnia marcata, sulla quarantina, che dovrà interpretare il villain del film, descritto solo come eccitante. Lo studio sta cercando un attore inglese di colore o africano che interpreti un duro, pericoloso e misterioso villain."

Questa descrizione smentirebbe le teoria dei fan che si basano sull'identità di Black Widow, una spia russa. Nel fumetti di Black Widow, infatti, il personaggio di Natasha Romanoff si scontra con nemici russi come Red Guardian, con cui condivide una tragica storia d'amore oltre all'origine nella "Red Room". La descrizione circolata finora non riporta alla mente nessun villain Marvel, ma c'è una teoria che potrebbe sposarsi bene con queste indicazioni, teoria secondo cui il nemico di Vedova Nera nel film sarà Taskmaster.

In Marvel Ultimate Comics Universe (1610) Taskmaster era Tony Masters, ex-mercenario con l'abilità di assimilare ogni potere con cui viene in contatto. Tony Masters viene rappresentato come un uomo di colore di mezza età perciò la descrizione coinciderebbe. La versione originale di Taskmaster non aveva l'abilità di assorbire i poteri, ma possedeva riflessi fotografici acquisiti mentre lavorava per lo SHIELD, capacità che gli permetteva di imitare ogni movimento fisico solo dopo averlo osservato. Non sarebbe una sorpresa se i Marvel Studios decidessero di combinare entrambi i poteri di Taskmaster dando vita a una super versione del villain.

