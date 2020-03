Black Widow: Scarlett Johansson è una sexy Vedova Nera nelle foto di EW

Scarlett Johansson: l'attrice versione Vedova Nera per EW

Scarlett Johansson ha posato in versione Vedova Nera per uno spettacolare servizio fortografico realizzato per Entertainment Weekly nell'ambito della promozione del film Black Widow, prodtto per MNarvel.

L'attrice ha ripreso il proprio ruolo di Natasha Romanoff in occasione del cinecomic al femminile che è ambientato prima dei tragici eventi mostrati in Avengers: Endgame. Scarlett Johansson, star di Black Widow, è ritratta nelle nuove immagini in una "letale" versione Vedova Nera.

L'attrice ha debuttato nell'iconico ruolo in occasione di Iron Man 2, nell'ormai lontano 2010, in un periodo in cui il Marvel Cinematic Universe non sembrava ancora destinato a ottenere il successo planetario che lo contraddistingue ora.

Scarlett Johansson: l'attrice versione Vedova Nera per EW

Scarlett, parlando del salto nel passato di Natasha, ha sottolineato: "Ho sempre pensato fosse interessante esplorare questa parte della sua vita prima che ritornasse negli Avengers, prima del sacrificio finale. Come è diventata questa persona unendo tutti i pezzi?".

La star ha inoltre ricordato che sarebbe stata felice di recitare in un film completamente dedicato a Black Widow, ma dovevano esserci delle condizioni specifiche: "Doveva essere creativamente soddisfacente. Stavo lavorando da tanto tempo, e per me era come se fosse una sfida. Non voglio realizzare la stessa cosa che avevo fatto in precedenza". La regista ha sottolineato: "Non devi essere un supereroe per identificarsi con una donna che ha avuto un'infanzia davvero dura ed è sopravvissuta e con un cuore immenso, e aiuta altre persone". Il film mostrerà quindi i personaggi che circontano Natasha e hanno contribuito a renderla ciò che è: un gruppo di spie russe che sono andate in missione sotto copertura fingendo di essere una famiglia quando era una bambina.

Scarlett Johansson: l'attrice versione Vedova Nera per EW

Black Widow, film diretto da Cate Shortland e scritto da Jac Schaeffer e Ned Benson, ha nel proprio cast Scarlett Johansson, David Harbour, Florence Pugh, O-T Fagbenle, Ray Winstone, Olivier Richters e Rachel Weisz.

Nel cinecomic si racconterà la storia delle origini di Natasha Romanoff svelando i misteri della Red Room. Quando Natasha si riunirà alla sua vecchia "famiglia russa", le colleghe la aiuteranno ad affrontare una nuova misteriosa minaccia rappresentata dal villain Taskmaster.

Black Widow: un simbolo nascosto nei character poster dei personaggi