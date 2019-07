Black Widow: anche Samuel L. Jackson nel prossimo film Marvel?

In un'intervista per Spider-Man: Far From Home, Samuel L. Jackson ha parlato del futuro di Nick Fury nel prossimo cinecomic Marvel, Black Widow.

Nick Fury sarà in Black Widow? Il suo interprete Samuel L. Jackson non ne è così sicuro. L'ha detto apertamente durante un'intervista per Spider-Man: Far From Home, al fianco di Jake Gyllenhaal.

Alla domanda di Comics Explained su chi fossero i loro Avengers preferiti, Samuel L. Jackson non ha potuto nascondere la propria predilezione per Natasha Romanoff: "Lei è da sempre la mia preferita, perché l'ho reclutata, sai, l'ho trovata io". Aggiungendo poi un importante dettaglio: "Finora, non compaio neppure nel suo standalone. Lei è la persona a cui mi sento più vicino, e a tutti gli altri a bene così".

Certo, che un personaggio importante come Nick Fury non compaia nel cinecomic Marvel dedicato a Vedova Nera è strano, d'altronde quel "finora" e il tono non certo perentorio potrebbero lasciare aperta una possibilità. Oltre al fatto che, per la proverbiale segretezza dei Marvel Studios, Jackson potrebbe aver semplicemente mentito.

Non mentiva, invece, sul fatto che, a parer suo Doctor Strange non è un vero Avenger: al povero Gyllenhaal, intervenuto per affermare che il suo Vendicatore preferito è il Doctor Strange di Benedict Cumberbatch, Jackson ha risposto perentorio che non può essere considerato uno della squadra perchè "non ha ancora finito di pagare i suoi debiti".

La storia di Black Widow dovrebbe inserirsi a livello temporale tra gli eventi mostrati in Captain America: Civil War e Avengers: Infinity War, anni durante i quali Natasha ha collaborato con Captain America mentre erano in fuga dal governo. Alcuni fan pensano che proprio Taskmaster riceverà il compito di individuare la protagonista, dando vita a un'epica battaglia.

Nel cast ci saranno anche David Harbour, Rachel Weisz, e Florence Pugh, oltre ovviamente alla protagonista Scarlett Johansson.