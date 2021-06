Black Widow: Rachel Weisz turbata dopo che Jimmy Kimmel rivela il nome completo del suo personaggio

Rachel Weisz rimprovera il comico Jimmy Kimmel per aver rivelato un segreto sul suo personaggio in Black Widow.

Il presentatore Jimmy Kimmel avrebbe turbato l'attrice Rachel Weisz rivelando il nome completo del suo personaggio in Black Widow, cinecomic Marvel in uscita il 7 luglio.

Vista la ben nota segretezza dei Marvel Studios, Kimmel sembra proprio aver fatto involontariamente spoiler sul nuovo film dell'MCU in arrivo al cinema e su Disney+. Nel presentare Rachel Weisz, Jimmy Kimmel ha prnunciato il nome completo del suo personaggio, Melina Vostokoff. L'attrice ha reagito rimproverandolo:

"Credo che non ci sia permesso dire il cognome di Melina. Penso che sia proibito, che sia un segreto Marvel Cinematic."

Quando Kimmel ha chiesto se avesse davvero fatto uno spoiler, la Weisz ha risposto: "Credo di sì" per poi aggiungere "Marvel mi aveva dato una lista di cose da non dire, ma l'ho persa. L'unica cosa che ricordo è - conosco i grandi spoiler che ovviamente non dirò - il secondo nome del mio personaggio è tipo..." mimando le sue labbra sigillate.

Durante la conversazione, Rachel Weisz ha fornito alcune informazioni sul suo misterioso personaggio, anticipando che Melina, una delle Vedove Nere presenti nel film, è una spia e scienziata altamente qualificata, parla 25 lingue e ha un allevamento di maiali. Ma è tornato all'intensa cultura dello spoiler della Marvel e alla sua gaffe quando ha chiesto se lo studio le avesse dato delle regole su cosa parlare.

Diretto da Cate Shortland, Black Widow vede nel cast Scarlett Johansson, Florence Pugh, David Harbour, O-T Fagbenle, William Hurt, Ray Winstone e Rachel Weisz.

L'uscita di Black Widow è fissata per il 7 luglio al cinema e su Disney+ Premier Access.