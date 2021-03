Black Widow, nuovo costume per Scarlett Johansson nella foto dal backstage del film

Tra poche settimane potremo finalmente vedere Black Widow, il tanto anticipato standalone su Natasha Romanoff che i fan Marvel attendono ormai da anni. Intanto però, una nuova foto dal backstage del film ci mostra Scarlett Johansson con indosso il più recente costume di scena.

Condivisa su Instagram da una delle truccatrici della pellicola, Deborah Lamia Denaver, l'immagine ci mostra la Johansson con outfit che non avevamo ancora avuto modo di ammirare sul grande schermo.

"BTS dal film Black Widow. Sta arrivando, tenetevi pronti! Non vedo l'ora! Lo vogliamo, ne abbiamo bisogno e lo ameremo. #blackwidow #scarlettjohansson #neabbiamobisognoora" si legge nel post.

Nel film in uscita nel mese di maggio vedremo Natasha far ritorno alle sue origini, e incontreremo nuovi personaggi provenienti dal suo passato, come quelli interpretati da Florence Pugh, David Harbor e Rachel Weisz.

Sappiamo già che uno dei villain del film sarà Taskmaster, ma non sappiamo chi altri potrebbe comparire a mettere i bastoni tra le ruote ai nostri eroi... O anche ad aiutarli.

Intanto, su Disney+, sta per arrivare The Falcon and The Winter Soldier, con protagonisti Sebastian Stan e Anthony Mackie. Che connessioni ci saranno tra i due titoli?