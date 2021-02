Black Widow: Disney conferma l'intenzione di distribuire il film nelle sale

Black Widow dovrebbe essere distribuito nelle sale: l'amministratore delegato di The Walt Disney Company ha infatti confermato che l'intenzione è, attualmente, quella di evitare la presenza immediata sulla piattaforma di streaming.

La complicata situazione internazionale rende però impossibile essere assolutamente certi che l'atteso film con star Scarlett Johansson verrà proposto esclusivamente nei cinema dal 7 maggio.

Bob Chapek, CEO di Disney, ha dichiarato oggi in che modo stanno affrontando la distribuzione di Black Widow: "Osserveremo la riapertura dei cinema e valuteremo cosa penseranno i consumatori per quanto riguarda il ritorno nelle sale".

L'obiettivo è quello di mantenere la strategia già annunciata a dicembre, tuttavia lo studio si riserva la possibilità di cambiare i propri piani.

Chapek non ha rivelato i dati relativi alle visualizzazioni di Soul e Mulan su Disney+, sottolineando che i due film avevano una strategia di distribuzione diversa a livello internazionale. Mulan, invece, "ha avuto un successo che ci ha portato a usare quella strategia nel caso di Raya e l'ultimo drago".

Il film animato sarà distribuito in contemporanea, anche in Italia, nelle sale e su Disney+ a pagamento, al costo di 29.99 negli Stati Uniti.

Disney ha quindi intenzione di sperimentare vari approcci alla distribuzione valutando la situazione dell'apertura dei cinema, i titoli che dovranno essere proposti e l'eventuale necessità di inserire nuovi contenuti nel catalogo della piattaforma.

Black Widow, film diretto da Cate Shortland e scritto da Jac Schaeffer e Ned Benson, ha nel proprio cast Scarlett Johansson, David Harbour, Florence Pugh, O-T Fagbenle, Ray Winstone, Olivier Richters e Rachel Weisz.

Sul grande schermo si racconterà la storia delle origini di Natasha Romanoff svelando i misteri della Red Room. Quando Natasha si riunirà alla sua vecchia "famiglia russa", le colleghe la aiuteranno ad affrontare una nuova misteriosa minaccia rappresentata dal villain Taskmaster.