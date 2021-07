Black Widow, David Harbour vuole un easter egg di Red Guardian in Stranger Things 4

A David Harbour la Russia deve piacere proprio tanto. Tra Black Widow e Stranger Things 4, l'interprete di Red Guardian e Jim Hopper l'interprete di Red Guardian e Jim Hopper si è infatti ritrovato nel giro di pochi mesi a girare ben due diversi progetti nei panni di un prigioniero russo. E, a questo punto, tutto ciò che manca è un easter egg del film Marvel nella nuova stagione della serie Netflix...

Black Widow, David Harbour in una scena del primo trailer del film

Ai microfoni di Fandango All Access, infatti, l'attore ha rivelato che non gli dispiacerebbe vedere un riferimento al personaggio di Alexei Shostakov a.k.a. Red Guardian nei nuovi episodi di Stranger Things 4. Dopotutto, quest'ultimo è ancora in corso di lavorazione, e di tempo per inserirne uno ce ne sarebbe.

"Ci rimane ancora un po' da filmare. Forse posso convincere i fratelli Duffer al riguardo. Dovremmo inserire un easter egg".

"È davvero una coincidenza assurda, il fatto che sia finito, per due progetti diversi, in una prigione russa" continua "Avevo già la barba e i capelli lunghi, ed ero pronto a girare la nuova stagione di Stranger Things, ma poi è arrivato Black Widow e mi sono detto 'Oh, terrò sicuramente la barba e questo look, sarà fantastico. Però poi sul set della serie ho detto 'Non possiamo avere lo stesso look, ragazzi. È una prigione russa'. E abbiamo elaborato una backstory completamente diversa sul momento. I Duffer sono bravissimi in questo, gli piace lavorare su ciò che hanno, e le loro idee sono ancora migliori quando è così".

E dire che in precedenza David Harbour aveva affermato ai microfoni di Entertainment Weekly! "Lo so, è davvero una sorprendente e fastidiosa coincidenza, e chiedo scusa a tutto il web, ma non c'è un voluto rimando o una motivazione dietro, ve lo giuro. Non ci sarà un crossover tra Stranger Things e il Marvel Cinematic Universe".

Vedremo allora se nei nuovi episodi di Stranger Things 4 sarà presente o meno un riferimento a Black Widow... Teniamo gli occhi aperti!