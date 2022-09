Stranger Things 4: il simpatico video dei blooper

I fan dovranno attendere ancora a lungo prima di vedere l'ultimo capitolo della storia, ma Netflix ha ora regalato il simpatico video dei blooper di Stranger Things 4.

Nel filmato pubblicato online durante l'evento TUDUM si possono vedere i protagonisti scherzare tra di loro, sbagliare battute, dimenticare le parole, ballare e divertirsi.

La trama della quarta stagione di Stranger Things, che era stata suddivisa in due parti, svelava:

"Sono passati sei mesi dalla battaglia di Starcourt che ha portato terrore e distruzione a Hawkins. Mentre affrontano le conseguenze di quanto successo i protagonisti si separano per la prima volta, e le difficoltà del liceo non facilitano le cose. In questo periodo particolarmente vulnerabile arriva una nuova e orribile minaccia soprannaturale assieme a un mistero cruento che, una volta risolto, potrebbe mettere fine agli orrori del Sottosopra."

Nel video dei blooper appare anche Joseph Quinn, interprete di Eddie, che molti fan vorrebbero rivedere in azione nella quinta, e ultima, stagione, tuttavia le speranze dei fan sembrano davvero infondate, considerando l'eroico epilogo della sua storia.

Gli sceneggiatori hanno iniziato a lavorare agli script dei prossimi episodi, ma non è ancora stato svelato quando il cast e la troupe potrebbero essere impegnati nelle riprese.