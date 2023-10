Stranger Things: un estratto del romanzo prequel svela il passato di Eddie Munson

Il romanzo prequel Stranger Things: Flight of Icarus svela molti dettagli inediti del passato dell'amato Eddie Munson e come la sua passione per la musica sia legata al rapporto con la madre morta quando era bambino.

Stranger Things: Flight of Icarus è un romanzo prequel della celebre serie Netflix, che svela molti dettagli inediti sul passato di uno dei personaggi preferiti dai fan, Eddie Munson. Il romanzo prequel, scritto da Caitlin Schneiderhan, che lavora anche nella serie, è ambientato due anni prima degli eventi della quarta stagione di Stranger Things, che ha introdotto l'attore Joseph Quinn nel ruolo dell'amato metallaro delle scuole superiori e appassionato di Dungeons & Dragons. Il romanzo permette di scoprire ulteriori dettagli sulla relazione di Eddie con la musica e con sua madre, grazie a un estratto del libro pubblicato per la prima volta in esclusiva da Entertainment Weekly.

FLIGHT OF ICARUS: LA TRAMA

Flight of Icarus segue una produttrice discografica di nome Paige, che offre a Eddie e alla sua band Corroded Coffin l'opportunità di realizzare i loro sogni rock & roll. Nell'estratto, Eddie entra in uno studio di registrazione per la prima volta e racconta a Paige come la madre, morta anni prima, lo ha appassionato alla musica. Lei era cresciuta a Memphis, dove aveva incontrato il padre di Eddie, che si rivelò essere un truffatore. Alla fine si trasferirono a Hawkins, Indiana, e mentre Al insegnava a suo figlio a suonare la chitarra, era sua madre a insegnargli ad amare la musica, condividendo tutti i dischi che ascoltava nel viaggio di nove ore da Memphis. Alla fine si ammalò e morì quando Eddie aveva 6 anni.

In una frase significativa, Eddie dice: "Questa musica ti porta in un'avventura, in un altro mondo in cui affronti demoni. Viaggiando nelle profondità dell'inferno. La musica di mia madre erano biglietti aereo. Immagino che la mia musica sia un portale verso un'altra dimensione." Se solo avesse saputo allora...

Di seguito, l'estratto completo da Stranger Things: Flight of Icarus, in uscita il 31 ottobre.

Stranger Things 4: Joseph Quinn con Maya Hawke e Joe Keery in una scena

L'ESTRATTO DEL ROMANZO

Vedo la porta.

È aperta, solo un pertugio, appena abbastanza per poter guardare attraverso. E dentro -

La batteria è la prima cosa che noto. Poi i tappeti ammucchiati l'uno sull'altro, impilati sul pavimento. Poi la sottile gamba di un supporto per il microfono. E poi spingo la porta aperta e entro in uno studio di registrazione vero per la prima volta nella mia vita.

Non è uno spazio grande, ma anche con tutta l'attrezzatura, gli strumenti e le lampade coperte da sciarpe, non sembra angusto. Le mie scarpe scivolano sui tappeti sovrapposti con un suono soffice che sembra troppo forte, e mi rendo conto che la stanza è completamente insonorizzata. Voglio testarlo, quindi batto con l'unghia sul piatto crash e sorrido al suono rauco "chk-chk-chk" che ne segue.

Mi colpisce duramente, proprio tra gli occhi, stare qui in mezzo a questo cumulo di tappeti, l'aria ammortizzata che preme da tutti i lati. Sono in uno studio di registrazione. Uno vero. Li ho visti solo in foto o nei film, fotografie lucide appiccicate alle vecchie copie di Rolling Stone o frammenti granulosi di "making-of" su MTV. Ma questo non è bidimensionale. Non è a bassa definizione. È -

"È un po' uno schifo."

Le parole vengono, statiche e spezzate e troppo alte, attraverso l'interfono nel soffitto sopra di me. Guardo su, sorpreso, e trovo Paige che mi osserva attraverso la finestra d'osservazione. Sta in piedi nella sala di controllo, appoggiata alla console audio. È buio dal suo lato del vetro, ma la luce calda dello studio illumina il suo viso, facendo brillare la sua pelle come se avesse il sole che brucia da qualche parte dentro.

"Hah", dico, e poi mi rendo conto che, con tutta l'insonorizzazione, non può sentirmi a meno che non stia parlando nel microfono. Mi avvicino di più e ci provo di nuovo. "Sì." È il massimo che riesco a fare senza ammettere il fatto che, dentro, sto completamente impazzendo. Questo posto potrebbe essere uno schifo, certo. Potrebbe essere Abbey Road, e avrei la stessa reazione. Sto in uno studio di registrazione, come una vera e propria rock star. Munson Junior avrebbe mai pensato di finire qui?

Lei copre le orecchie con le mani, stabilendo un contatto visivo con me attraverso la finestra. "Eh?" Dico, ricordandomi di parlare nel microfono questa volta.

Paige fa un gesto e si copre nuovamente le orecchie, e finalmente mi accorgo di guardare dove sta indicando. Oh. C'è un paio di cuffie oversize appeso all'angolo di uno degli amplificatori. Le prendo con le dita e le infilo sulla testa.

"Come sto?" Chiedo, sorridendo sul microfono. Paige alza gli occhi, ma posso vedere il sorriso che sta cercando di nascondere.

"Stupendo."

"Cosa ha detto Nate?"

"È tipo catatonico. Non ci proverò nemmeno finché non si sarà bevuto almeno una tazza di caffè." Lei inclina la testa, facendo un cenno verso qualcosa dietro di me. "Vedi quella chitarra laggiù?".

L'avevo notata appena ero entrato, una Strat appesa a un supporto sul muro. È un po' logora, alcune graffiature incise sul corpo, e i fili della tracolla stanno iniziando a sfilacciarsi. Questa piccola ha visto qualche battaglia. Ma quando metto la chitarra intorno al collo, la collego e suono un accordo, il suono che esce è puro e chiaro e perfettamente accordato.

"Cosa ne pensi?" Chiedo, assumendo una posa.

"Sembra buono", dice Paige.

"Anche per uno schifo?"

"Non stavo parlando dello studio." Lei inclina la testa, studiandomi attraverso il vetro. "Tu sembri adattarti bene lì dentro, dietro al microfono, con una chitarra."

Non sono sicuro di poter rispondere subito, non senza che la mia voce si spezzi. Quindi riporto la mia attenzione sulla chitarra, facendo scorrere le dita sulla tastiera mentre suono un'interpretazione essenziale dell'introduzione di "Number of the Beast". "Posso chiederti qualcosa?"

La sua voce è bassa, ma inconfondibile, filtra attraverso le cuffie e nelle mie orecchie finché non è ovunque. Perdo una nota. "Spara", dico, e se sto maledicendo in reazione al mio errore o la sto invitando a continuare, lo lascio a Paige.

"Perché la musica?"

È una domanda così enigmatica che devo rinunciare agli Iron Maiden per ben 30 secondi mentre cerco di capire cosa intende. "A tutti piace la musica."

"Non a tutti piace come piace a te." Lei inclina la testa, e i suoi capelli corti si muovono lateralmente come un'onda scura. "Va bene, rifo. Perché questa musica?"

Stranger Things 4: Joseph Quinn in una scena del volume 2

Colpisco un accordo di potenza e lo lascio vibrare, riempiendo ogni angolo dello studio di registrazione. "Perché è figa", grido sopra il rumore.

"Sicuro", dice, una volta che gli ultimi echi si sono spenti. "Ma non è l'unico motivo, giusto?" Quando la guardo solo fisso, lei sospira. "Aiutami qui, Eddie. Se devo vendere questo pacchetto, ho bisogno di qualche argomento da scriverci a fianco."

Perché la musica? Perché questa musica? Giro il mio plettro tra le dita mentre cerco di mettere in ordine i miei pensieri.

Perché, stranamente abbastanza, non mi sono mai fatto questa domanda prima. Per 18 anni, la musica è stata solo... presente. Come mangiare, respirare, fare pipì... musica. Ascoltarla, suonarla, parlarne. Fa parte della vita.

Ma perché?

"Mia madre."

In realtà non sono sicuro di volerlo dire. Mi esce quasi automaticamente, sussurrato nel microfono come se fossi in una strana confessione dal sapore rock and roll. Posso immaginare le parole che riempiono l'aria nella sala di controllo, allo stesso modo in cui la voce di Paige riempie la mia testa, consegnata direttamente ai miei timpani dalle cuffie.

"Mio padre è stato quello che mi ha insegnato a suonare la chitarra, ma mia madre, uh." Mi pulisco la gola. "Lei stava vivendo a Memphis quando ha conosciuto mio padre. Era cresciuta lì, 19 anni circondata dalla musica, ovunque andasse. Country, bluegrass, rock... ma il suo preferito era il blues. Tipo, il blues di Chicago, il tipo duro che ti entra nelle ossa, capisci?"

Paige si è raddrizzata dall'altra parte della finestra di osservazione, allontanandosi dalla luce che filtrava dallo studio. Non riesco a vedere più il suo viso. È solo una silhouette che mi risponde. "Sì."

"Quindi, quando è partita, quando si è trasferita in Indiana, ha portato con sé la musica. È un viaggio di nove ore da Memphis a Hawkins, e lei e mio padre hanno passato tutto quel tempo stipati in una piccola macchina con 20 scatole di dischi. E poi, quando sono nato, ha iniziato a condividere quei dischi con me."

Continuo a suonare una melodia su questa vecchia Strat malconcia, ma non sono più gli Iron Maiden. È un riff di Muddy Waters e, mentre si riverbera dagli altoparlanti dello studio, posso sentire lo sfarfallio del giradischi di mia madre, familiare e confortante come un vecchio maglione. "Li ho ancora. Li ascolto ancora. Sono nascosti accanto alla TV. Li chiamava i suoi biglietti aereo. Anche quando era bloccata a Hawkins," aspettando che suo marito tornasse da qualche stupida avventura, "quella musica raccontava storie. Le faceva vedere il mondo."

"Non l'ho capito da bambino", continuo. "Tutto ciò che sentivo in quei dischi erano persone che cantavano tristezza, parlavano di quanto fosse brutta la vita. E poi, uh. Lei si è ammalata e è morta. Quando avevo tipo 6 anni. L'ho capito allora."

Faccio una pausa. Di solito c'è un coro di lamento compassionevole a seguire quella rivelazione, uno che mi fa storcere i denti. Ma Paige è ancora lì e silenziosa dentro la sala di controllo, che mi guarda. Sta ascoltando.

Quindi le do qualcosa da ascoltare. La linea di chitarra di "Paranoid" dei Black Sabbath scorre via dalle mie dita, metà blues e metà metallo, e potrebbe essere frutto della mia immaginazione, ma credo di vedere l'ombra di Paige che si muove al ritmo.

"Mi piace questa musica perché parla di tristezza e di quanto sia brutta la vita. E le cose sono tristi, la vita è brutta. È reale. Ma anche, racconta storie. Questa musica ti porta in un'avventura, in un altro mondo dove affronti demoni. Viaggiando nelle profondità dell'inferno. La musica di mia madre erano biglietti aereo. Immagino che la mia musica sia un portale verso un'altra dimensione."

"Ti piace perché è figa", dice Paige.

"Mi piace perché è veramente dannatamente figa." Concludo il riff e lascio cadere la mano. "È sufficiente per te?"