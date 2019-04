Black Widow: David Harbour e Rachel Weisz nel cast del film?

Disobedience: Rachel Weisz in una scena del film

Black Widow potrebbe contare sulla presenza di David Harbour e Rachel Weisz nel proprio cast guidato dall'attrice Scarlett Johansson che riprenderà il ruolo di Vedova Nera nel film della Marvel completamente dedicato all'eroina.

Per ora i dettagli relativi ai ruoli affidati alle star di Stranger Things e La Favorita non sono stati rivelati dalla produzione dell'atteso lungometraggio che verrà diretto da Cate Shortland.

Al centro della trama di Black Widow dovrebbe esserci una storia internazionale che ruoterà intorno a Natasha Romanoff, la spia e assassina addestrata dal KGB prima di diventare agente di SHIELD e un membro degli Avengers.

Tra gli interpreti, oltre alle new entry David Harbour e Rachel Weisz, ci sarà anche Florence Pugh e le riprese dovrebbero iniziare nel mese di giugno.

Secondo le prime anticipazioni, la storia di Black Widow dovrebbe prendere il via nel 2006, due anni prima di Iron Man, e raccontare l'origine di Black Widow (alias Natasha Romanova) che alla nascita viene data al KGB che la cresce addestrandola a diventare una potente agente. Quando l'URSS scompare, il governo prova a eliminare Black Widow, ma lei riesce a fuggire. La ritroviamo a New York nel presente dove lavora come agente freelance 15 anni dopo la caduta dell'Unione sovietica.

Black Widow, Lucrecia Martel: "La Marvel non voleva che girassi le scene d'azione"