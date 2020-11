Black Widow: l'allenamento di Scarlett Johnsson svelato dal personal trainer (VIDEO)

Il personal trainer di Scarlett Johansson per il ruolo di Black Widow ha descritto l'allenamento e l'alimentazione intrapresi dall'attrice quando è stata scelta per i film Marvel.

Ricoprire un ruolo da supereroe nel Marvel Cinematic Universe richiede una forma fisica impeccabile. Lo sa bene Scarlett Johansson che dal 2009 interpreta Black Widow nel MCU e da allora è seguita da Eric Johnson, suo personal trainer, che ha parlato dell'allenamento seguito dall'attrice per prepararsi al meglio.

Da quando Scarlett Johansson interpreta Black Widow nei film Marvel, sono state tante le occasioni in cui l'abbiamo vista impegnata in combattimenti che, per essere riprodotti sul set, richiedevano una preparazione fisica di alto livello. Eric Johnson, personal trailer dell'attrice ma anche di Andrew Garfield e Jonathan Groff, ha raccontato il percorso seguito da Johansson per prepararsi alla parte.

Scarlett Johansson: l'attrice versione Vedova Nera per EW

Quando Scarlett Johansson ha ottenuto per la prima volta il ruolo di Vedova Nera nel 2009, ha detto che non aveva mai messo piede in palestra, quindi ci hanno pensato Johnson e sua moglie Melissa a preparare l'attrice. I due hanno scelto di concentrarsi sulla forza e sul movimento funzionale, preparandola come fosse un'atleta che si allena per una competizione. "Ponendo più enfasi sulla sua prestazione, la trasformazione fisica è arrivata di conseguenza", ha dichiarato Johnson che ha quindi descritto l'allenamento come un insieme di "movimenti di pliometria, yoga, sollevamento pesi, kettlebell e ginnastica".

Mentre molte star del cinema scelgono di concentrarsi sui muscoli e sulla vanità, Eric e Melissa sapevano che l'attrice avrebbe dovuto fare alcune delle acrobazie in questi film per se stessa e hanno capito quanto la fiducia fosse la cosa più importante, quella che si sarebbe poi tradotta nella trasformazione in supereroe. "Abbiamo lavorato non solo per sfidare il suo corpo ad adattarsi, ma anche a stimolare la sua mente", ha sottolineato il personal trainer. Tuttavia, niente di tutto questo è arrivato velocemente, ci è voluto infatti circa un anno per raggiungere il livello desiderato.

Avengers: Endgame, Scarlett Johansson insieme a Chris Evans

Per centrare gli obiettivi prefissati, il duo ha diviso il suo allenamento prima delle riprese in tre fasi, ciascuna della durata di diverse settimane. "Mi piace suddividere l'allenamento in blocchi diversi", ha spiegato Eric Johnson. Nella prima fase abbiamo provato a resettare il corpo di Scarlett e costruire la sua mobilità, concentrandoci sulle contrazioni e sulla costruzione di una connessione tra corpo e mente, per acuire i riflessi e l'agilità di cui aveva bisogno per le acrobazie.

Per quanto riguarda l'alimentazione, Scarlett Johansson "alterava giorni di alti carboidrati e basso consumo di grassi, a giorni di bassi livelli di carboidrati e alto consumo di grassi, mantenendo costante l'assunzione di proteine", come ha spiegato l'allenatore, aggiungendo: "Era una linea guida generale. In alcuni momenti abbiamo spinto oltre, a 14-15 ore di digiuno tra un pasto e l'altro a seconda del programma di riprese".

Ricordiamo che Scarlett Johnasson tornerà ad interpretare Black Widow nell'omonimo film in uscita nel 2021.