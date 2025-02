Black Panther 3: Il produttore anticipa qualcosa sul misterioso ruolo di Denzel Washington nel MCU

Tempo fa l'attore premio Oscar Denzel Washington aveva rivelato di essere stato scelto da Ryan Coogler per un ruolo in Black Panther 3. Ora, una nuova dichiarazione del produttore del film potrebbe aver svelato ulteriori dettagli sul personaggio che Washington interpreterà nel prossimo capitolo di Black Panther.

Parlando con Screen Rant in occasione della promozione di Captain America: Brave New World, il produttore di Black Panther, Nate Moore, ha condiviso un aggiornamento sul debutto di Washington nel MCU.

Nonostante Coogler e Washington abbiano già avuto delle conversazioni, come si evince dalle parole di Moore, sembra che sia ancora presto per parlarne ufficialmente, considerando che il terzo capitolo della saga di Black Panther è ancora in fase di sviluppo.

Le dichiarazioni del produttore di Black Panther 3

"Se la cosa si concretizzerà, e ci stiamo lavorando, penso che sarà probabilmente un personaggio canonico", ha detto Moore riguardo al ruolo che Washington potrebbe interpretare. "Chi sarà, è ancora troppo presto per dirlo. Onestamente, non abbiamo avuto conversazioni creative approfondite con Ryan, soprattutto perché è impegnato con la post-produzione di Sinners, che uscirà quest'anno e sarà fantastico. Quindi, è davvero presto per parlarne, ma ovviamente, se un attore del calibro di Denzel Washington vuole far parte del progetto, troveremo sicuramente un modo per inserirlo", ha concluso Moore.

Locandina di Black Panther

Qualche mese fa, durante un'intervista promozionale per Il Gladiatore II, Washington ha confermato la sua partecipazione a Black Panther 3, pur senza un annuncio ufficiale del film. "Per me, è soprattutto una questione di regista, soprattutto in questa fase della mia carriera", ha dichiarato Washington. "Voglio lavorare solo con i migliori. Non so quanti altri film farò, probabilmente non molti. Voglio fare cose che non ho mai fatto prima... Ryan Coogler sta scrivendo un ruolo per me nel prossimo Black Panther".

Successivamente, Washington ha ammesso di aver anticipato troppo e si è scusato con Coogler. "Ryan è un genio. L'ho chiamato per scusarmi per aver parlato prima del tempo, e mentre parlavamo c'era la sua bellissima moglie accanto a lui. È sempre Ryan, umile e pieno di idee. Qualsiasi cosa scriva, la leggerò".