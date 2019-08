Black Panther 2: Martin Freeman svela quando inizieranno le riprese

Black Panther 2 dovrebbe far parte della Fase 5 del Marvel Cinematic Universe e Martin Freeman ha ora svelato che le riprese potrebbero iniziare nel 2021.

L'attore britannico Martin Freeman, intervistato da Uproxx, ha accennato ai progetti legati al sequel di Black Panther dichiarando: "L'ultima volta che ne ho sentito parlare sembrava che non lo gireremo l'anno prossimo. Dovrebbe quindi essere il 2021 quando realizzeremo il prossimo capitolo di Black Panther. Ed è tutto quello che so".

Marvel ha già prenotato alcune date in vista della distribuzione nelle sale dei propri progetti nei prossimi anni. Se le riprese si svolgeranno nel 2021 è prevedibile che la nuova avventura di T'Challa debutterà un anno dopo, periodo che ha come possibili date previste per la première il 18 febbraio, il 6 maggio e il 29 luglio.

Il film ha incassato 1.3 miliardi di dollari e Black Panther 2 dovrebbe avere nuovamente come regista Ryan Coogler. Nel cast ci sono Chadwick Boseman, Michael B. Jordan, Lupita Nyong'O, Danai Gurira, Daniel Kaluuya, Letitia Wright, Winston Duke, Angela Bassett, Forest Whitaker e Andy Serkis.

