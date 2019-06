Black Mirror 5: Miley Cyrus in versione Ashley O nel video di Roll On

Black Mirror, nella quinta stagione, ha un episodio con protagonista Miley Cyrus e Netflix ha ora condiviso il video musicale del brano Roll On, una nuova versione di Head Like a Hole dei Nine Inch Nails.

La popstar interpreta in Rachel, Jack and Ashley Too una cantante chiamata Ashley O, idolo di una teenager solitaria che diventa ossessionata dalla bambola robot che ha il suo aspetto. Ashley, nel frattempo, non è più soddisfatta della sua vita apparentemente perfetta su cui sta rapidamente perdendo il controllo.

La diffusione online del video legato alla puntata Black Mirror - di cui potete leggere la nostra recensione - è stata accompagnata da un "comunicato stampa" di Ashley O in cui si dichiara: "Sentirsi in controllo del proprio destino è davvero importante per le persone e ciò significa avere la sicurezza per essere chi si vuole". La sua manager, Catherine Ortiz, ha poi aggiunto che Roll On è ispirata all'esperienza di Ashley e alla perseveranza dimostrata durante la sua carriera: "Il testo è così vero. Ashley ha lavorato davvero duramente e ora otterrà ciò che merita".

Ashley O ha successivamente rivelato che l'ispirazione per i brani che scrive proviene molte volte dai suoi sogni: "Sono in pratica lì nella mia mente mentre dormo, quindi quando mi sveglio devo scrivere degli appunti davvero velocemente perché non voglio che scompaiano".

Il comunicato contiene anche una biografia dell'artista: "Ashley O ha iniziato la sua carriera fin da bambina, cantando ed esibendosi. Dopo la morte dei suoi genitori, la zia Catherine Ortiz si è occupata di lei. Mentre Ashkey O ha continuato la sua carriera, Ortiz è diventata successivamente una fonte di sostegno per la nipote diventata star, e poi ha assunto il ruolo di sua manager. Il video arriva poco dopo il lancio di un altro interessante progetto di Ashley O: Ashley Too, la bambola companion intelligente basata sulla vera personalità di Ashley O".

