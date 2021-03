Black Mass - L'ultimo gangster, Johnny Depp infranse una regola per il film: ecco quale

Durante il tour promozionale di Black Mass - L'ultimo gangster, un film del 2015 diretto da Scott Cooper, Johnny Depp ha ammesso di aver infranto la sua regola e di aver visto per la prima volta uno dei suoi film durante la premiere della pellicola presso la Mostra del Cinema di Venezia.

Black Mass: Johnny Depp senza capelli e con le lenti a contatto sul set

Come tutti sanno ormai, Depp ha sempre sostenuto di non aver mai visto un suo film, durante quest'intervista con David Letterman l'attore ha dichiarato: "Non ho visto il mio ultimo film, una volta che il mio lavoro è finito su un set cinematografico, ciò che succede dopo non sono affari miei."

"Scelgo di non visionare il prodotto finito, cerco di stare il più lontano possibile dal film a dire la verità. Quando posso vivo pacificamente in un profondo stato di ignoranza per quanto concerne i miei film. Non mi piace guardarmi, il processo è entusiasmante, le riprese mi vanno bene, ma dopo non ci sono io, c'è LUI sullo schermo" ha concluso Depp.

Black Mass - L'ultimo gangster: un inquietante espressione di Johnny Depp

L'attore americano ha detto che stava per applicare la sua regola, come aveva sempre fatto in passato, anche alla pellicola di Cooper, ma prima che potesse farlo il regista gli ha chiesto di restare, l'ha implorato, a detta dell'interprete di Whitey Bulger, al fine che potesse vedere che cosa era riuscito a fare durante la fase di montaggio, e alla fine Depp ha acconsentito.

Su Rotten Tomatoes il film ha un indice di gradimento del 73% basato su 284 recensioni e un punteggio medio di 6,7 / 10. Il consenso critico del sito recita: "Black Mass - L'ultimo gangster è caratterizzato da una trama molto avvincente e da una delle migliori performance di Johnny Depp."