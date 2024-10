Black Doves: Netflix svela la data di uscita della serie con Keira Knightley

Netflix ha condiviso online un video promozionale di Black Doves, la nuova serie con Keira Knightley e Ben Whishaw, per annunciarne la data di uscita a dicembre.

Netflix ha condiviso online un teaser di Black Doves, la nuova serie di cui è stata svelata la data di uscita in streaming: l'appuntamento è stato fissato al 5 dicembre.

I protagonisti, che appaiono anche nel breve video promozionale, sono Keira Knightley, Ben Whishaw e Sarah Lancashire.

Cosa racconterà Black Doves

La serie, che ha già ottenuto il rinnovo per la seconda stagione, è ambientata a Londra, nel periodo natalizio.

Al centro della trama c'è Helen Webb, la protagonista interpretata da Keira Knightley, una moglie e madre appassionata e scrupolosa che è inoltre una spia professionista. Da 10 anni la donna condivide i segreti del marito politico all'oscura organizzazione per cui lavora, le Black Doves.

Quando il suo amante Jason (Andrew Koji) viene ucciso, il suo capo spia, l'enigmatica Reed (Sarah Lancashire), si affida a Sam (Ben Whisahw), un vecchio amico di Helen, per proteggerla.

Film di Keira Knightley: gli 11 migliori

Helen e Sam inizieranno quindi una missione per provare a scoprire chi ha ucciso Jason e il motivo per cui lo ha fatto, scoprendo anche una vasta cospirazione che collega la malavita londinese a un'incombente crisi geopolitica.

Il team che ha realizzato la serie

Nel cast della serie Black Dives ci sono anche Andrew Buchan, Adeel Akhtar, Tracey Ullman, Finn Bennett, Luther Ford, Kathryn Hunter, Sam Troughton, Ella Lily Hyland, Adam Silver, Ken Nwosu, Gabrielle Creevy e Omari Douglas.

Joe Barton è autore, ideatore e produttore esecutivo della serie prodotta da SISTER e Noisy Bear. Knightley, oltre a essere protagonista, è anche produttrice del progetto destinato alla piattaforma di streaming.

Alex Gabassibe e Lisa Gunning hanno diretto le puntate.

Ecco le prime foto della serie:

Black Doves: una foto di Ben Whishaw e Keira Knightley

Black Doves: la protagonista Keira Knightley

Black Doves: Ben Whishaw in una foto della serie

Black Doves: una foto di Keira Knightley