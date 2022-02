Black Crab: Noomi Rapace nel trailer del film post apocalittico

L'attrice Noomi Rapace è la protagonista del thriller Black Crab, di cui Netflix ha condiviso il trailer in vista del debutto previsto per il 18 marzo.

Nel video viene introdotta la protagonista e si svela l'atmosfera della storia, oltre oltre alla missione al centro della trama.

Al centro della storia del film svedese Black Crab, diretto da Adam Berg, ci sono sei militari impegnati in una missione disperata con l'obiettivo di concludere la guerra che ha stravolto la vita di tutti.

Noomi Rapace avrà la parte di Caroline Edh, una campionessa di pattinaggio di velocità che si è trasformata in soldato, alle prese con il tentativo di salvare sua figlia. Il gruppo deve affrontare un lungo e pericoloso viaggio attraverso un mare ghiacciato. I protagonisti dovranno attraversare il territorio nemico per trasportare un carico misterioso che potrebbe concludere per sempre il conflitto. Ognuno di loro, tuttavia, sembra avere dei segreti che potrebbero condurre ad affrontare nuovi pericoli nel loro percorso.

Il film Black Crab si basa sul romanzo scritto nel 2022 da Jerker Virdborg. Nel cast ci saranno Aliette Opheim, Dar Salim, Jakob Oftebro, Ardalan Esmaili, Erik Enge, Cecilia Säverman, Martin Hendrikse, e Ilir Latifi.