Black Christmas - Un Natale rosso sangue: Imogen Poots star del remake

Black Christmas - Un Natale Rosso Sangue avrà un remake con protagonista Imogen Poots e prodotto da Blumhouse.

Il progetto arriverà nei cinema americani il 13 dicembre e riporterà sul grande schermo la storia di un gruppo di studentesse del college alle prese con un assassino durante le vacanze di Natale.

L'attrice Imogen Poots reciterà nel progetto accanto a Aleyse Shannon, Brittany O'Grady, Lily Donoghue e Caleb Eberhardt, mente la regia è di Sophia Takal che ne ha firmato anche la sceneggiatura insieme ad April Wolfe.

Il cult horror Black Christmas - Un Natale rosso sangue ha debuttato nelle sale nel 1974 e Blumhouse Productions e Universal hanno deciso di realizzarne una nuova versione dopo la buona accoglienza riservata un anno fa a Halloween.

Imogen Poots è attualmente impegnata anche nelle riprese della serie, destinata a FX, intitolata Y: The Last Man e ha recentemente recitato nel film Vivarium in cui si racconta la storia di una coppia alla ricerca della casa perfetta in cui vivere insieme e che, dopo aver seguito un agente immobiliare in un'area in fase di costruzione, si ritrova intrappolata all'interno di un labirinto composto da case identiche e costretta a occuparsi di un ragazzino proveniente da un altro mondo.

