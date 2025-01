Black Christmas - Un Natale rosso sangue: una Gold Edition blu-ray per il padre di tutti gli slasher

Ancora un'uscita preziosa e stupendamente curata per la Midnight Factory di Plaion: per il 50° anniversario di Black Christmas - Un Natale rosso sangue, una delle pietre miliari dell'horror è disponibile per la prima volta in alta definizione blu-ray e in versione integrale grazie a una bellissima Gold Edition che all'interno della consueta elegante slipcase contiene due dischi e addirittura oltre 8 ore di contenuti extra.

Margot Kidder in una scena di Black Christmas - Un Natale rosso sangue

Insomma la maniera migliore per rivedere o scoprire l'inquietante film di Bob Clark che è un po' il padre di tutti gli slasher. Nell'imminenza delle vacanze natalizie le ragazze di una confraternita ricevono strane e oscene telefonate anonime, poi una delle giovani scompare mentre il cadavere di un'altra ragazza viene ritrovato nel bosco. È ormai sempre più evidente che un assassino psicopatico sta portando a termine un suo macabro piano. Nella Gold edition blu-ray di Black Christmas - Un Natale rosso sangue anche un booklet illustrato di approfondimenti e una Card da collezione.

Un video HD grintoso che conserva la grana e rivela nuovi dettagli

La cover della Gold Edition blu-ray di Black Christmas - Un Natale rosso sangue

Nonostante i limiti di un film di cinquant'anni fa, il blu-ray offre un video di Black Christmas - Un Natale rosso sangue certamente appagante che rispetto al vecchio DVD rivela molti nuovi dettagli, riuscendo a essere efficace anche negli interni e nelle sequenze più scure. Nonostante mordibezza e qualche pastosità siano inevitabili, c'è una sorta di maggior sfumatura nelle ombre che aiuta anche ad avvertire una maggior sensazione di profondità. La grana è ovviamente presente, in alcuni frangenti piuttosto pesante e massiccia, ma ha un aspetto organico e sembra sempre naturale, mentre il croma è intenso con colori accesi soprattutto su rossi e verdi come d'ordinanza nelle scene più violente e di maggior tensione. Insomma le sbavature sono davvero limitate al minimo considerata l'età del girato e il video consente di apprezzare il film senza problemi.

La Gold Edition blu-ray di Black Christmas - Un Natale rosso sangue, con booklet, card e i due dischi

Audio italiano discreto in DTS HD 5.1, inglese con maggiore spazialità

Una scena inquietante di Black Christmas - Un Natale rosso sangue

Per quanto concerne l'audio, la traccia italiana è in un discreto DTS-HD Master Audio 5.1, abbastanza pulito, con dialoghi decisi (c'è qualche frammento in inglese) e una soddisfacente resa d'ambienza complessiva, anche se spesso piatta e priva di dinamica. In ogni caso la traccia inglese, anch'essa in DTS HD 5.1, presenta una maggiore spazialità ma non è che faccia miracoli, mentre nella 2.0 dual mono va rilevato qualche sibilo di troppo.

Extra pazzeschi: un'altra versione del film e poi 6 ore di contenuti

John Saxon interpreta il detective che indaga sui misteriosi omicidi

E veniamo al vero pezzo forte di questa Gold Edition, ovvero la quantità oceanica di extra (oltre a un'altra versione del film ci sono 6 ore di materiale). Senza dimenticare che nella slipcase c'è anche un booklet di approfondimenti di 24 pagine e una cartolina da collezione. Già nel disco del film troviamo alcuni contenuti, a partire dai tre commenti audio: uno del regista Bob Clark, uno di John Saxon e Keir Dullea, e uno di Nick Mancuso. Seguono due scene con una nuova colonna sonora (4'), i trailer in inglese e francese, spot TV e radio (4') e una versione alternativa dei titoli di testa (3').

Marian Waldman è Mrs. Mac, che dirige la confraternita femminile

Poi il secondo disco tutto dedicato agli extra, nel quale c'è anche la Black Christmas - Versione critical, ovvero la versione del film rimasterizzata del 2006 (solo in inglese), con formato video 1:78:1 e non sottoposta a un restauro digitale completo. I contributi cominciano con Film and Furs (27') con i ricordi del film dell'attore Art Hindle, a seguire Victims and Virgins (27'), nel quale stavolta è l'attrice Lynne Griffin a ricordare il suo coinvolgimento nel cult horror. Troviamo poi L'eredità di Black Christmas (41') con gli attori Lynne Griffin, Nick Mancuso, Margot Kidder, Olivia Hussey, il compositore Carl Zittrer e il giornalista Bruce Kirkland a discutere dell'intramontabile fascino del film e del suo impatto sul genere horror, con filmati di un'intervista d'archivio a Bob Clark.

Olivia Hussey in una scena del film

A seguire Fan Expo Canada 2014 (18'), ovvero la convention per il 40° anniversario con protagonisti Lyynne Griffin, John Saxon e Art Hindle e Nick Mancuso, poi On Screen! (49'), documento d'archivio che esamina con critici ed esperti l'impatto del film sull'evoluzione del cinema horror. A seguire I 12 giorni di Black Christmas (20') sui personaggi chiave e l'aspetto stilistico, quindi Black Christmas Revisited (37') sulla produzione del film. In chiusura una serie di interviste (totale 102 minuti) a Olivia Hussey, Art Hindle, Margot Kidder, John Saxon, Bob Clark, e infine Q&A dopo la proiezione di mezzanotte (21'), una tavola rotonda con Bob Clark, John Saxon e Carl Zittrer alla proiezione al Nuart Theatre di Los Angeles del 2004.