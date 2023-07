Black Bits: le protagoniste alle prese con un gioco pericoloso in una clip esclusiva del film

Il 3 agosto arriverà nei cinema italiani Black Bits, un thriller diretto da Alessio Liguori, di cui potete vedere in anteprima una clip in esclusiva.

Nel video si vedono le due protagoniste alle prese con un gioco che potrebbe avere delle pericolose conseguenze, mentre la loro situazione sembra davvero complicata.

Il nuovo film sci-fi

Black Bits è il ritorno alla regia di Alessio Liguori dopo Shortcut, che ha ottenuto un gran successo in America dove è rimasto per un mese nella top ten U.S.A..

Il nuovo progetto è un thriller sci-fi arricchito da un cast internazionale, una coproduzione Italia-Polonia, prodotto da Minerva Pictures, Simona Ferri, Agresywna Banda e distribuito nelle sale cinematografiche da Altre Storie con Minerva Pictures.

Il film racconta uno spaccato di quel mondo attuale ipertecnologico in cui la vita reale si fonde con quella virtuale e definirne il confine diventa quasi utopia. Al centro della storia due giovani donne Dora e Beth, abili truffatrici, che dopo un'importante rapina alla Black Bits, società attiva nel dark web, si nascondono in una futuristica Safe House tra le montagne, ignare che il vero pericolo è proprio lì, dove niente è come sembra. Nel cast del film ci sono Yvonne Mai, Jordan Alexandra, Sebastian Fabijanski e Amelia Clay. La sceneggiatura è firmata da Daniele Cosci, Fabio Sieni e Carlo Andrea Maucci.

Il regista, presentando il film, ha dichiarato: "Alle soglie di una nuova era, già immaginata dal cinema e dalla letteratura con lo sviluppo dell'intelligenza artificiale e i suoi relativi rischi, con il potenziamento del calcolo grazie ai computer quantistici, il virtuale si fonde con la realtà, soprattutto con l'annunciato sviluppo della tecnologia dei neurochip. Black Bits si colloca perfettamente in questo contesto immaginando lo sviluppo della tecnologia neuronale e i suoi potenziali e pericolosi utilizzi ludici. La realtà analogica si fonde con quella virtuale e voyeuristica e il confine tra reale e immaginario viene oltrepassato e oltremodo manipolato. Un film costruito sulla tensione e il mistero avviluppati in una spirale che esplode nell'action finale dove i twist la fanno da padrone".

La sinossi ufficiale

Raggirare e derubare la Black Bits, società attiva nel dark web, sembrava un'impresa impossibile che Dora e Beth hanno però portato a termine. Adesso sono in possesso di due neurochip di ultima generazione dall'inestimabile valore e si nascondono in una futuristica 'Safe House' lontana dal resto del mondo.

Tuttavia, la meritata tranquillità viene stravolta da strani eventi e da una presenza umana inaspettata: Hank, un uomo all'apparenza taciturno che non rientra affatto nei loro piani. Chi è veramente? E che cosa vuole da loro?

Le due ragazze devono guardarsi le spalle e prepararsi al peggio. La realtà che le circonda è più pericolosa di quanto immaginano e niente è come sembra...