Black Bag, il film con Cate Blanchett e Michael Fassbender di Steven Soderbergh, ha una data di uscita

Focus Features ha annunciato la data di uscita del film Black Bag, diretto da Steven Soderbergh e con star Cate Blanchett e Michael Fassbender.

L'appuntamento nelle sale americane è stato fissato per il 14 marzo 2025, data che vede in uscita in contemporanea con l'action thriller Novocaine con Jack Quaid.

Un progetto avvolto dal mistero

La trama del nuovo film diretto da Steven Soderbergh non è stata svelata e bisognerà attendere per scoprire nuovi dettagli del progetto che ha già attirato l'attenzione degli appassionati di cinema.

Black Bag, per la gioia dei fan del regista, può contare su un cast davvero stellare composto da Cate Blanchett, Michael Fassbender, Regé-Jean Page, Marisa Abela, Naomie Harris, Tom Burke e Pierce Brosnan.

I produttori del film sono invece Casey Silver e Greg Jacobs.

La sceneggiatura è firmata da David Koepp, che ha inoltre scritto per Soderbergh Presence, prossimamente in arrivo grazie alla distribuzione di Neon che ne ha acquistato i diritti durante il Sundance Film Festival, e in precedenza il thriller KIMI, che ha debuttato su HBO Max e aveva come star l'attrice Zoe Kravitz.

Attualmente il regista e i produttori non hanno voluto rivelare alcun dettaglio sulla trama del film e bisognerà attendere per scoprire i primi dettagli sui personaggi e sugli eventi raccontati.

Focus Features, nei prossimi mesi, si occuperà della distribuzione nei cinema di Piece by Piece, il film animato ispirato alla vita di Pharrell Williams, dell'atteso Nosferatu diretto da Robert Eggers, del thriller Conclave ambientato in Vaticano e firmato da Edward Berger, del terzo film che continua la storia della serie Downton Abbey, e di Bugonia, il nuovo lungometraggio di Yorgos Lanthimos con star Emma Stone e Jesse Plemons.