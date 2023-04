Biter: Zoë Kravitz pronta a mordere un collega nella nuova dark comedy

Zoë Kravitz (The Batman) ha firmato per recitare in Biter, una nuova commedia dark basata sul racconto di Kristen Roupenian. Kravitz sarà anche produttrice della pellicola attraverso la sua società This Is Important, mentre Paperclip Ltd e Winterlight Pictures co-produrranno.

Incluso nella raccolta di racconti d'esordio di Roupenian, You Know You Want This, pubblicata nel 2019, che Winterlight ha proposto a Kravitz e Paperclip, Biter racconta la storia di una giovane donna che fantastica di mordere uno dei suoi colleghi.

Kravitz ha da poco concluso la produzione del suo debutto alla regia, Pussy Island, un thriller che ha co-scritto con Naomi Ackie e Channing Tatum e che è stato acquisito dalla MGM. Non sono ancora stati scelti uno sceneggiatore e un regista per Biter.

Kravitz ha recentemente interpretato Selina Kyle (alias Catwoman) nel kolossal della Warner Bros The Batman di Matt Reeves, che ha ricevuto tre nomination agli Oscar e ha incassato oltre 770 milioni di dollari in tutto il mondo. Recentemente l'abbiamo vista anche in Kimi di Steven Soderbergh e nella serie di Hulu High Fidelity, basata sul romanzo di Nick Hornby.

Kravitz dovrebbe tornare a interpretare Catwoman in The Batman 2, previsto per il 2025.