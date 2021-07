Birdman, su Prime Video in streaming da oggi

Birdman arriva su Amazon Prime Video in streaming a partire da oggi 1 luglio: disponibile il film del 2014 di Alejandro González Iñárritu, con Michael Keaton ed Emma Stone.

Birdman è la storia di un attore in declino, Riggan Thomson, famoso per aver interpretato un mitico supereroe, alle prese con le difficoltà e gli imprevisti della messa in scena di uno spettacolo a Broadway, tratto da un racconto di Raymond Carver, che dovrebbe rilanciarne il successo. Nei giorni che precedono la sera della prima, dovrà fare i conti con un ego irriducibile e gli sforzi per salvare la sua famiglia, la carriera e se stesso.

Birdman: Emma Stone con Edward Norton in una scena del film

Presentato in anteprima alla 71a edizione della Mostra del cinema di Venezia, il film ha ricevuto l'anno successivo ben 9 candidature agli Oscar, vincendone quattro: quello per la migliore regia, per la migliore sceneggiatura originale, per la miglior fotografia e l'ambitissima statuetta come miglior film. Dato lo stile insolito e le lunghissime riprese, Edward Norton e Michael Keaton hanno stilato durante le riprese una sorta di classifica contando ogni singolo errore commesso da ogni attore e da ogni attrice: Emma Stone ha commesso il maggior numero di errori e Zach Galifianakis, che invece ha sbagliato soltanto un paio di battute, è riuscito a mascherare i suoi errori così bene che il regista ha deciso di includerli nel montaggio finale del film.

Birdman è solo l'ultima di tante novità in catalogo a luglio su Amazon Prime Video, che anche questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.