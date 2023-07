Bird Box: Barcellona, su Netflix in streaming da oggi

Bird Box: Barcellona, il primo spin-off del film campione di visualizzazioni con Sandra Bullock arrivato in streaming nel 2018, sbarca su Netflix da oggi 14 luglio 2023.

Bird Box: Barcellona, il primo spin-off del film campione di visualizzazioni con Sandra Bullock arrivato in streaming nel 2018, sbarca su +Netflix* da oggi 14 luglio 2023 per tutti gli utenti abbonati al servizio.

Dai produttori del fenomeno globale Bird Box arriva il progetto Bird Box Barcelona, un'espansione dell'universo che ha ipnotizzato il pubblico nel 2018. Quando una forza misteriosa decima la popolazione mondiale, Sebastian deve intraprendere un percorso di sopravvivenza per le strade deserte di Barcellona. Mentre crea alleanze difficili con gli altri sopravvissuti e si dirige verso un rifugio, emerge una minaccia ben più sinistra delle creature mai viste.

Locandina di Bird Box Barcelona

Basato sul romanzo del 2014 di Josh Malerman, Bird Box raccontava la storia di un mondo post-apocalittico recentemente invaso da creature misteriose che fanno impazzire le persone quando vengono guardate. I personaggi sullo schermo erano costretti a bendarsi gli occhi, ma di certo non lo hanno fatto gli abbonati Netflix, dato che il film ha generato circa 26 milioni di spettatori nei suoi primi sette giorni sul servizio di streaming e in seguito è diventato uno dei prodotti più visti in assoluto sulla piattaforma.

Bird Box Barcelona è scritto e diretto da Alex e David Pastor (The Occupant, The Head) e vede nel cast Mario Casas, Georgina Campbell, Diego Calva, Alejandra Howard, Naila Schuberth, Patrick Criado, Celia Freijeiro con Lola Dueñas, Gonzalo de Castro, Michelle Jenner e Leonardo Sbaraglia.