Billy: Alessandro Gassmann in una clip in esclusiva tratta dal film di Emilia Mazzacurati

Il film Billy arriverà nelle sale italiane dal 1° giugno grazie alla distribuzione di Parthenos e, in anteprima, potete vedere una clip tratta dal film diretto da Emilia Mazzucurati.

Nel video si assiste a una divertente interazione che fa emergere l'espediente con cui Zippo, interpretato da Alessandro Gassmann, riesce a rendere perfetti dei panini.

Il cast del film

Emilia Mazzacurati ha scritto e diretto Billy, film che è interpretato da Matteo Oscar Giuggioli, Carla Signoris, Alessandro Gassmann, Giuseppe Battiston, Benedetta Gris, Roberto Citran, Sandra Ceccarelli, Carlotta Gamba, Kristina Hermin, Silvio Comis, Andrea Busellato, Bruno Pettenello, Agata Lorenzoni e Jabari Cogotti.

La sinossi del film

Billy (19 anni) è un ex bambino prodigio che a 9 anni ha inventato e condotto un podcast di musica di successo. Oggi vive con l'eccentrica madre Regina, è segretamente innamorato di una sua vicina di casa, frequenta solo bambini fra gli 8 e i 12 anni e non sa cosa fare della sua vita. Finché non incontra il suo idolo d'infanzia, Zippo, un rocker scomparso da anni. Le loro similitudini li porteranno a trovare un modo di affrontare la vita. Ma non sempre quello che abbiamo tanto desiderato poi va come vorremmo...

Le parole della regista

Emilia Mazzacurati, presentando il progetto, ha dichiarato: "Con questa storia sento il bisogno di esprimere il percorso di cambiamento che una perdita può indurre. Di come la fine renda la vita preziosa e come la persona che se ne va lasci un tesoro. Che la morte fa parte della vita, che la tristezza e la felicità devono coesistere per formare un'esistenza piena. Ci vuole impegno per trasformare le avversità e i propri errori in qualcosa di buono, e bisogna impegnarsi per essere felici. Il primo passo per essere felici (o anche solo avvicinarsi a un'idea di felicità) è cercare di fare pace con se stessi e con quegli aspetti di noi che resistono al cambiamento che vorremmo".