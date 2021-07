Billions 5: il trailer degli ultimi episodi è ricco di dramma e pathos

Dopo la brusca interruzione dovuta all'emergenza sanitaria, gli ultimi cinque episodi della quinta stagione di Billions sono anticipati da un nuovo trailer ricco di dramma e pathos.

La quinta stagione di Billions ha introdotto il personaggio di Corey Stoll, Michael Prince, un miliardario che guarda attraverso la prospettiva di un investitore di impatto. Prince diviene immediatamente rivale di Axe (Damian Lewis) e quindi un alleato intrigante per Chuck (Paul Giamatti).

Billions 4, la recensione: Paul Giamatti e Damian Lewis in cerca di vendetta

"La possibilità di prendere il potere di qualcun altro per te stesso, non puoi negare che sarebbe una bella sensazione", afferma Chuck nel trailer. "Soprattutto se quel potere provenisse da Bobby Axelrod."

"Penso che questo show sia così intelligente e il cast è così incredibile...", ha dichiarato Corey Stoll a EW prima del suo debutto. "Sembra una riunione di famiglia quando leggiamo il copione tutti insieme, il cast è pieno di questi grandi attori di New York, e quindi è facile farlo con questo gruppo di persone, molti dei quali provengono dal teatro. È stato molto semplice entrare a far parte del cast in questo senso. Ci sono state un paio di opportunità di lavorare su Billions nel corso degli anni, e non hanno funzionato per via dei miei impegni precedenti. Francamente stavo cercando qualcosa di più eccitante in termini di ruolo. [Ride] E sono davvero contento di averlo fatto, perché questo Mike Prince è così divertente da interpretare e penso che arricchisca tutto l'insieme".

Il ritorno di Billions 5 è previsto su Showtime per il 5 settembre.