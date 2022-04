Billie Eilish e Sarah Michelle Gellar, una "dichiarazione d'amore" social per la star di Buffy

Attraverso i loro profili Instagram, Billie Eilish e Sarah Michelle Gellar si sono rese protagoniste di un divertente siparietto social che ha fatto la felicità di tutti i fan della pop star e di Buffy - L'ammazzavampiri.

Alla domanda su chi sia stata la sua crush adolescenziale, Billie Eilish ha risposto pubblicando una foto di Sarah Michelle Gellar nei panni della protagonista di Buffy - L'ammazzavampiri.

L'attrice ha risposto pubblicando lo screen della storia sul suo profilo e scrivendo: "Sono morta. Questo è tutto. Non sono più un'adolescente ma ho ancora una crush per Billie Eilish. Ok, adesso è tutto vero!".

Immancabile la risposta della pop star, che ha nuovamente condiviso il post tra le sue storie e ha scritto: "Uhm, oh mio Dio!". I tempi per un remake/reboot di Buffy sono maturi?