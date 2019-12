Bill & Ted Face The Music, Keanu Reeves e Alex Winter nelle prime foto

Bill & Ted Face the Music arriverà nel 2020 nelle sale e le prime foto mostrano i protagonisti Keanu Reeves e Alex Winter.

Bill & Ted Face the Music è l'atteso sequel con protagonisti Keanu Reeves e Alex Winter di cui online sono apparse le prime foto in attesa del debutto ufficiale previsto nei cinema nel mese di agosto.

Gli scatti, condivisi dal magazine Entertainment Weekly, mostrano inoltre il ritorno in Bill & Ted 3 di William Sadler nella parte della Morte e i nuovi personaggi. Samara Weaving, Brigette Lundy-Paine, e Kid Cudi saranno infatti gli interpreti delle figlie di Bill e Ted, Thea e Billie, e una versione fittizia di se stesso. Il regista Dean Parisot ha sottolineato: "Interpreta Kid Cudi. Viene misteriosamente sbattuto in giro più volte perché il tempo e lo spazio stanno scollegandosi".

I protagonisti interpretati da Keanu Reeves e Alex Winter incontreranno inoltre anche la Morte che era apparsa nel secondo film. Il co-sceneggiatore Chris Matheson ha sottolineato: "Bill e Ted erano stati informati quando erano dei teenager che avrebbero dovuto salvare la realtà e hanno dovuto lavorare su questa situazione in modo costante. Ora qualcuno viene dal futuro per avvisare che hanno a disposizione 80 minuti o la realtà come la conosciamo è destinata a concludersi".

Nel cast dell'atteso sequel ci sono anche Amy Stoch e Hal Landon Jr nei ruoli dei genitori di Ted, mentre Beck Bennett sarà Deacon. Erinn Hayes interpreterà la moglie di Ted, mentre Jayma Mays sarà quella di Bill.

Il film arriverà nei cinema il 21 agosto 2020.