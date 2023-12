Bill Skarsgård sarà un giovane JFK in Mayday di James Gray

Dopo la storia familiare Armageddon Time, James Gray sta preparando il suo nuovo progetto, un biopic storico intitolato Mayday che vedrà Bill Skarsgård nei panni di John F. Kennedy nei suoi anni giovanili come comandante di Marina durante la Seconda Guerra Mondiale. A diffondere la notizia è l'insider Daniel Richtman che ha diffuso i pochi dettagli finora a disposizione.

Mayday si dovrebbe concentrare sull'evoluzione di JFK in eroe di guerra e sul rapporto turbolento con suo padre. James Gray ha riscritto la sceneggiatura, originariamente firmata da Samuel Franco ed Evan Kilgore.

Marc Butan di MadRiver Pictures produrrà il progetto con Anthony Katagas, segnando la loro sesta collaborazione con Gray. Jacqueline de Croÿ sarà la produttrice esecutiva sotto l'etichetta Dear Gaia Films, che ha collaborato allo sviluppo con MadRiver.

JFK eroe di guerra

John F. Kennedy era il comandante di una torpediniera di pattuglia in cerca di cacciatorpediniere giapponesi nell'agosto del 1943. Dopo una battaglia con diverse navi giapponesi, la PT 109 fu inavvertitamente speronata dal cacciatorpediniere giapponese Amagin, e quello fu l'inizio di una settimana straziante per il futuro Presidente. Due militari morirono nell'esplosione e Kennedy soccorse il resto degli uomini - alcuni erano ustionati, altri avevano ingoiato acqua di mare imbevuta di carburante e altri due non sapevano nuotare - e cercò di salvare la nave, ma non poté inviare razzi di salvataggio per paura di attirando il nemico.

Dopo che la nave affondò, Kennedy accompagnò i suoi uomini in una nuotata di tre miglia verso un'isola. La sua esperienza come membro della squadra di nuoto di Harvard si rivelò utile quando trascinò un compagno di bordo ferito tenuto a galla con un salvagente. Dopo aver raggiunto l'isola, Kennedy nuotò verso un'altra isola in cerca di soccorritori, quasi annegando durante il viaggio di ritorno. Dopo aver scarabocchiato un SOS su una noce di cocco, vennero finalmente localizzati dai soccorritori. Sebbene JFK venne decorato per l'impresa dichiarò: "È stato involontario. Hanno affondato la mia barca". Ma la storia arrivò al New Yorker e al Reader's Digest e in seguito ha aiutato il suo ingresso in politica.

"È un onore far parte di questo progetto con il fantastico team di produttori di MadRiver", ha affermato Gray. "JFK è una figura che da decenni cattura l'attenzione del mondo, in quanto presidente americano, alleato del movimento per i diritti civili e icona culturale. Ma questa è un'opportunità unica per spazzare via il mito ed esplorare un lato che non conosciamo affatto".