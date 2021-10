Bill Skarsgard star di Boy Kills World, prodotto da Sam Raimi

Bill Skarsgard sarà il protagonista del film Boy Kills World, un action movie che verrà prodotto anche da Sam Raimi.

Le riprese dovrebbero svolgersi a breve in Sud Africa e dietro la macchina da presa ci sarà l'esordiente Moritz Mohr, che ha già firmato il corto Akumi, pluripremiato in Germania.

Hemlock Grove: Bill Skarsgård interpreta Roman

Il film Boy Kills World è ambientato in un mondo distopico e al centro della trama ci sarà Ragazzo, un personaggio sordomuto interpretato da Bill Skarsgård, dall'immaginazione vibrante. Quando la sua famiglia viene assassinata, fugge nella giungla e viene addestrato da un misterioso sciamano per reprimere la sua immaginazione infantile e diventare uno strumento di morte.

Nel cast ci saranno anche Samara Weaving, con il ruolo dell'assassina June 27, e l'esperto di arti marziali Yayan Ruhian (The Raid: Redemption), nella parte del mentore del protagonista.

Mohr ha attirato l'attenzione di Sam Raimi che sarà coinvolto come produttore in collaborazione con Roy Lee di Vertigo Entertainment. Il filmmaker ha commentato: "Sono elettrizzato nel collaborare ancora con Roy Lee in occasione di Boy Kills World, diretto da Moritz Mohr. Mortiz ha un brillante senso dell'azione, umorismo e costruzione dei mondi e non vedo l'ora che le persone possano vedere il film".

La sceneggiatura è stata firmata da Arend Remmers e Tyler Burton Smith (Kung Fury: The Movie).