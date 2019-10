Bill Murray, Wes Anderson e Roman Coppola spettatori alla Cineteca di Bologna!

Bill Murray, Wes Anderson e Roman Coppola sono ritornati alla Cineteca di Bologna per assistere a una delle proiezioni in programma, come rivelano delle foto condivise online che li ritraggono rilassati e sorridenti in sala.

Al Cinema Lumière sono infatti arrivati Wes Anderson con la moglie Juman Malouf, Bill Murray che pochi giorni fa è stato premiato alla Festa del Cinema di Roma e Roman Coppola.

Il gruppo, fotografato da Lorenzo Burlando, è arrivato a Bologna per godersi qualche giorno di vacanza e a Bologna, negli spazi della Cineteca di Bologna, i quattro "turisti" hanno visionato alcuni corti muti accompagnati al pianoforte dall'artista Daniele Furlati.

La star di Ghostbusters e il regista del recente L'isola dei cani hanno inoltre posato con alcuni fortunati fan che hanno avuto modo di incontrarlo dopo la proiezione.

Ecco gli scatti apparsi online: