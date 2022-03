Bill Murray rivela perché il suo film su Batman con Eddie Murphy fu cancellato

Bill Murray ha svelato, una volta per tutte, quali furono i motivi principali per cui il suo film su Batman con Eddie Murphy non fu mai realizzato.

Bill Murray stava per interpretare Batman, al fianco di Eddie Murphy, grazie a un'idea proposta da Ivan Reitman, famoso per aver scritto e diretto entrambi i film di Ghostbusters, ma la pellicola non fu mai realizzata. In passato Murray aveva affermato che queste voci erano false ma di recente ha confermato le indiscrezioni relative al film mai realizzato sull'amatissimo supereroe.

Durante una recente intervista, Bill ha affermato che "C'era troppa vanità coinvolta nella produzione. Non sarebbe mai stato realizzato". Reitman era convinto che Murray sarebbe stato perfetto nel ruolo di Bruce Wayne e aveva intenzione di ingaggiare anche Murphy al fine di interpretare il ruolo di Robin.

Murray era molto popolare durante quel periodo ma lo era anche Murphy e, di conseguenza, entrambe le star speravano di poter interpretare il Cavaliere Oscuro. A questo proposito l'attore di Ricomincio da capo ha ricordato di aver pensato: "Non voglio essere il compagno di giochi di nessuno."

"Forse sarei stato disposto a farlo qualche anno prima, quando ero ancora un ragazzo. Ma era troppo tardi per quello negli anni '80. Inoltre, non potevo indossare quell'outfit. Eddie sta bene vestito di viola e anch'io sto bene tutto in viola. Ma il rosso e il verde... nah, sembro uno degli elfi di Babbo Natale." Ha concluso Bill Murray.