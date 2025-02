Bill Murray e Kristen Wiig protagonisti di Epiphany

Bill Murray e Kristen Wiig saranno i protagonisti di Epiphany, una nuova commedia che sarà diretta da Max Barbakow, già dietro la macchina da presa di Palm Springs.

Il progetto sarà prodotto da Rocket Science, CAA Media Finance e Range Media Partners e verrà presentato all'European Film Market in programma a Berlino questa settimana.

Cosa racconterà Epiphany

Il film racconterà la storia di Favorite Ives, interpretata da Kristen Wiig, un'ereditiera e modaiola che si ritrova a perdere tutti i suoi averi improvvisamente, dovendo quindi cercare un marito ricco entro due settimane, per sconfiggere i creditori e non perdere la propria casa. La donna incontra quindi un eccentrico miliardario che sarà interpretato da Bill Murray, Oz Bell, che ha bisogno dello spirito e della spontaneità di Ives quanto lei ha bisogno dei suoi soldi.

Un'immagine di Kristen Wiig

Mitch Glazer (Scooged) ha scritto la sceneggiatura di Epiphany e farà parte del team di produttori insieme a Wiig, Murray, Jillian Apfelbaum e Margot Hand.

I recenti progetti delle due star

Kristen, attualmente, è impegnata nelle riprese della seconda stagione di Palm Royale, serie prodotta per Apple TV+. Negli episodi si racconta la storia di persone splendidamente impossibili, seguendo le vicende di Maxine Simmons (interpretata proprio da Kristen Wiig) nel tentativo di assicurarsi un posto al tavolo più esclusivo d'America: l'alta società di Palm Beach. Mentre Maxine cerca di attraversare quella linea impermeabile tra "chi ha" e "chi non ha", la serie pone le stesse domande che ancora oggi ci lasciano perplessi: Quanto di te stesso sei disposto a sacrificare per ottenere quello che ha qualcun altro?

Bill, invece, ha recentemente recitato in The Friend diretto da Scott McGehee e David Siegel, e fa parte del cast stellare di The Phoenician Scheme, il nuovo progetto di Wes Anderson che arriverà nelle sale americane a maggio, probabilmente dopo la presentazione in anteprima al Festival di Cannes.