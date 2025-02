Bill Murray invita i fan a scrivergli una mail nello spot del Super Bowl, ecco cosa accade a chi lo fa

Bill Murray ha appena condiviso in pubblico la sua e-mail, che da oggi sarà accessibile da chiunque.

L'inafferrabile star di Ghostbusters ha lanciato una campagna pubblicitaria per il Super Bowl a supporto di Yahoo in cui si guarda allo specchio e si vede come un cane. "Ti sei mai guardato allo specchio senza poi vedere te stesso?", chiede nello spot.

In un elaborato espediente, Murray tiene in mano un blocco di fogli legali con un indirizzo e-mail: Billhimself@yahoo.com. "Non credo di aver bisogno dell'aiuto di un professionista, ma di un dilettante esperto, forse? Un piccolo aiuto?".

Bill Murray nello spot Yahoo per il Super Bowl 2025

Cosa rivela la prima e-mail inviata a Bill Murray?

Cosa succede quando si invia un'e-mail all'indirizzo che appare nello spot? Più di quanto riusciate a immaginare. Una volta inviata la prima e-mail alla star, riceverete una risposta automatica con una foto del cane Murray e un bizzarro messaggio in prima persona sul fatto di essere bloccato in quella forma canina.

"La gente mi chiede se sei una persona da gatto o da cane? Persona da cane. E ora, letteralmente, sono una persona-cane", si legge in una parte del messaggio. "La paura mi assale, ma mi ricordo del mio vicino, il dottor Gerry, un veterinario leggendario e assolutamente qualificato per rispondere a qualsiasi emergenza canina".

C'è anche un video allegato, in cui Murray si rivolge alla telecamera (apparentemente di uno smartphone) e spiega che aveva un battito cardiaco elevato, quindi è andato al pronto soccorso - ma c'era la fila per tutto l'isolato e, poiché pensava di essere un cane, è andato dal veterinario.

Aspettate, c'è anche una seconda mail!

Non importa cosa scrivete, perché se rispondete a questa e-mail, ne riceverete una seconda in una nuova discussione. Questa rivela che Murray si sta rivolgendo a un sensitivo per animali domestici, Platinum Pet Premonitions, con un link a un sito web dell'azienda. L'attore dice che il sito "sembrava legale", ma se si clicca su "Prenota il tuo appuntamento oggi" sulla pagina, il testo del pulsante cambia in "Tutto prenotato!" e sottopone l'utente a un umiliante yodel di Yahoo.

Murray appare anche in un secondo video in questa e-mail, questa volta nell'ufficio di Platinum Pet Premonitions. "È entrata nella sua modalità di ricerca, dove ha allungato le mani e ha recitato tutti i nomi di cani che esistono, a partire dalla A", dice, raccontando la sua esperienza con la sensitiva. Poi rivela che il costo di 99,99 dollari del suo servizio era in realtà al minuto, e che lei ha appena sprecato 55 minuti del suo tempo. "E adesso? Invia via e-mail un consiglio, una poesia, una ricetta", scrive.

Infine, una terza mail con più domande che risposte

Se rispondete a questa seconda e-mail, riceverete un ultimo messaggio da Murray. "Così mi rivolgo alla famiglia", scrive. "Il fratello Brian arriva all'improvviso. O dovrei dire che arriva quando viene chiamato? Con lui come specchio, mi ha guardato indietro e ha visto cosa mancava. Quello che mi mancava e che non riuscivo a vedere".

Non sorprende che a questa e-mail sia allegato anche un terzo video. Murray gira la telecamera al fratello, Brian Doyle-Murray, che identifica il cane. "Credo che sia Peppy, il nostro cane che amava rincorrere le auto finché papà non l'ha portata al nord", dice Doyle-Murray.

Il video lascia più domande che risposte, ma Murray offre un po' di chiarezza nel testo della terza e-mail. "Non sono mai riuscito a dire addio a Peppy", scrive. "Fino ad oggi. Che diamine, la domenica del Super Bowl. Era Peppy che vedevo allo specchio. Dopo tutti questi anni, è tornata per salutarmi e per farmi salutare da lei. Forse le piacevo più di tutti i bambini".