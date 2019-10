Bill Murray è stato assunto da un ristorante cinese di Atlanta!

Bill Murray desiderava così tanto lavorare in un noto ristorante cinese di Atlanta da aver presentato la propria candidatura come impiegato, ed è stato assunto!

Bill Murray è stato appena assunto da un ristorante cinese di Atlanta, e questo è già abbastanza, ma la vera notizia è forse che l'attore stesso ha presentato la propria candidatura per una mansione ancora non ben determinata.

Come ha svelato ad Amy Schumer durante il podcast "3 Girls, One Keith", Bill Murray è convinto che il ristorante della catena P.F. Chang presente nel terminal A dell'aeroporto Hartsfield-Jackson di Atlanta sia uno dei posti migliori al mondo, e così: "Ho compilato una domanda per lavorare da loro". Non cercava niente di particolare, non un ruolo specifico, voleva solo lavorare con loro.

Bill Murray, candidato all'Oscar per Lost in Translation - L'amore tradotto e di recente premiato alla Festa del cinema di Roma 2019 per la sua lunga e gloriosa carriera, è convinto che tutti i dipendenti della catena di ristoranti cinesi siano sempre felici: "Sembra che stiano passando il tempo migliore della loro vita mentre stanno lavorando". Per questo ha deciso di candidarsi, per scoprire il segreto di questa gioia costante e goderne.

E sembra che potrà finalmente farlo, perchè il proprietario del ristorante in questione, visto l'interesse, l'ha assunto al volo con un tweet: "Bill, sei assunto! Quando puoi cominciare?".