Bill Gates e Melinda French hanno divorziato: come hanno diviso l'enorme patrimonio

Adesso è ufficiale: Bill Gates e Melinda French hanno divorziato, i due hanno deciso di spartire il patrimonio milionario in parti uguali.

Bill Gates e Melinda French hanno ufficializzato il divorzio: secondo TMZ il patrimonio di circa 130 milioni di dollari sarà diviso in parti uguali tra i due ex coniugi. La separazione è stata annunciata lo scorso maggio, a chiedere il divorzio era stata Melinda pochi giorni dopo.

Il 3 maggio di quest'anno Bill Gates e Melinda French hanno annunciato la loro separazione su Twitter, "Dopo molte riflessioni e un sacco di lavoro sulla nostra relazione, abbiamo deciso di mettere fine al nostro matrimonio", aveva scritto il miliardario americano sul suo account ufficiale.

Pochi giorni dopo Melinda ha chiesto il divorzio che, secondo quanto riportato dal portale TMZ, si sarebbe concretizzato nelle ultime ore con la firma dei documenti che hanno sancito la divisione del ricchissimo patrimonio. La coppia ha deciso, in assenza di un contratto prematrimoniale, di dividere i beni al 50%, Melinda inoltre potrà continuare a portare il cognome dell'ex marito. Il capitale del fondatore di Microsoft si aggira intorno ai 130 milioni di dollari, Gates ha investito molto in immobili, per esempio la residenza dove vive la famiglia Gates è una villa di oltre 6 mila metri quadrati con 7 camere da letto, 24 bagni e 6 cucine e una sala da pranzo che può ospitare 200 persone, oggi vale circa 130 milioni di dollari.

Come avevano annunciato al momento della separazione, Bill e l'ex moglie continueranno nelle loro attività filantropiche, i due hanno fondato a Seattle nel 2000 la Bill & Melinda Gates Foundation, che grazie ad un'attività che si aggira intorno ai 50 miliardi di dollari è considerata la fondazione privata più importante del mondo.

Bill e Melinda erano sposati dal 1994 e dal loro matrimonio sono nati Jennifer, Rory e Phoebe, oggi tutti maggiorenni. Dietro al divorzio ci sarebbe il disappunto della donna per l'amicizia del marito con Jeffrey Epstein e, forse, anche un tradimento da parte di lui.