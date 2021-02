Chi sono i figli di Bill Gates: Jennifer Katharine, Rory John e Phoebe Adele

Bill Gates e la moglie Melinda French hanno tre figli Jennifer Katharine, Rory John e Phoebe Adele: ecco chi sono gli eredi di uno degli uomini più ricchi del mondo.

Jennifer Katharine Gates

Jennifer Katharine Gates è nata 26 aprile 1996 a Bellevue nello Stato di Washington, a breve quindi compirà 25 anni, è del segno del Toro. Al liceo ha frequentato la Lakeside High School, una scuola privata di Seattle, la stessa del padre. È laureata in Biologia alla Leland Stanford Junior University, e come dono di laurea il padre le ha regalato un allevamento di cavalli dal valore di 16 milioni di dollari, un maneggio a North Salem, nella contea di Westchester.

Jennifer dopo la prima laurea si è iscritta alla facoltà di medicina alla New York University, secondo quanto riferito dal New York Post per l'occasione i genitori le hanno comprato un appartamento super lussuoso con vista mozzafiato su Central Park, pagandolo 5 milioni di dollari.

Jennifer Gates è fidanzata con Nayel Nassarun, un campione egiziano di equitazione che ha conosciuto sui banchi della Stanford, i due condividono l'amore per i cavalli e la passione per l'equitazione. Jennifer e il suo fidanzato gareggiano insieme nella Paris Panthers, una squadra di atleti del salto ostacoli fondata da Bill Gates

La primogenita di Bill Gates recentemente ha pubblicato una foto sui social in cui mostra di essersi vaccinata e si fa gioco dei negazionisti no vax scrivendo "Purtroppo il vaccino NON ha impiantato il mio geniale padre nel mio cervello" e poi ha chiesto a tutti di seguire il suo esempio "In qualità di studente di medicina e aspirante medico, sono grata che mi darà protezione e sicurezza per la mia pratica futura. Invito tutti a leggere di più e a prenderlo in seria considerazione per voi e le vostre famiglie quando vi viene offerta l'opzione".

Rory John Gates

Rory John Gates è nato il 23 maggio 1999 a Seattle nello Stato di Washington, quest'anno compirà 22 anni ed è del segno dei Gemelli. Rory John Gates a soli dieci anni scrisse una poesia dal titolo Poema Diamante di Rory, sulla fisica della luce, concetti che il padre gli aveva insegnato durante un viaggio in Europa. Come sua sorella Jennifer Katharine, anche Rory si è diplomato all'elitaria Lakeside High School di Seattle. Dopo il diploma, il secondogenito di Bill Gates si è iscritto all'Università di Duke dove ha studiato Informatica ed Economia. Subito dopo ha conseguito un Masters of Business Administration alla Fuqua School.

Seguendo le orme paterne, Rory ha iniziato da ragazzino a fare beneficenza: secondo le informazioni della stampa americana Rory John donava un terzo della sua paghetta e contemporaneamente il papà e la mamma donavano lo stesso importo. Rory John è molto timido e non appare molto in pubblico. Sui social non ha pubblicato foto con le sue fidanzate.

Phoebe Adele Gates

Phoebe Adele è nata il 14 settembre 2002 a Medina, Washington, ha 18 anni ed è del segno della vergine. Dopo aver frequentato la Professional Children's School si è iscritta, come i suoi fratelli e come fece il padre, alla Lakeside High School di Seattle.

La più piccola dei figli di Bill Gates ama la danza e l'arte e frequenta vari corsi presso complessi importanti come il Lincoln Center for the Performing Arts di New York e la celebre Julliard School. Dal padre Bill ha preso la passione per la lettura: ha dichiarato che legge circa 50 libri all'anno.

Phoebe Adele vive ancora nella residenza dei Gates, un'enorme villa costruita sul lato della collina che si affaccia sul lago Washington a Medina, il valore dell'immobile si aggira intorno ai 120 milioni di dollari.