Bill Cosby dal carcere “Il mio processo è stato tutta una farsa”

BilllCosby nella prima intervista da dietro le sbarre accusa il pubblico ministero e la giuria di aver messo in piedi un processo farsa per condannarlo.

Bill Cosby continua a proclamarsi innocente e dal carcere dal quale è rinchiuso si scaglia contro il pubblico ministero accusandolo di aver orchestrato un processo farsa per farlo condannare con l'aiuto di una giuria compiacente.

Il protagonista della sit-com I Robinson ha rilasciato la sua prima intervista da dietro le sbarre dopo che lo scorso anno una giuria della Pennsylvania lo ha considerato colpevole di tre episodi di aggressione indecente aggravata. Un primo processo era stato annullato per una situazione di stallo della giuria.

Bill Cosby dal carcere continua a parlare di "una macchinazione orchestrata dal Pubblico Ministero", l'attore insiste nella sua autodifesa "è stata tutta una messa in scena" dice, riferendosi ad una giura che lo avrebbe condannato prima di sentirlo parlare, sostenendo di aver sentito una giurata dire all'inizio del processo "è colpevole, possiamo anche andare tutti a casa ora".

Bill Cosby continua a sostenere la sua innocenza, "devo scontare ancora 8 anni e nove mesi" - ha detto - "ma quando sarò seduto davanti alla commissione per la libertà vigilata non mi sentiranno parlare di rimorso. Io ci stavo. Non mi interessa sentire l'opinione di persone che non erano presenti. Loro non sanno niente".

Il comico passa il tempo a facendo da mentore ad altri detenuti, "sono un uomo privilegiato in prigione" ha affermato Cosby che insegna e incoraggia i numerosi detenuti afroamericani in a prigione attraverso il programma di riforma carceraria Mann Up.