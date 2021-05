Bill Cosby e le accuse per violenza sessuale: l'attore non avrà la libertà vigilata

Bill Cosby è in prigione per gravi accuse di molestie sessuali dal 2018, dopo un lungo processo, e ora gli è stata negata la libertà vigilata in attesa, forse, di un nuovo processo.

Il Pennsylvania Parole Board ha respinto la richiesta dell'attore Bill Cosby di essere rilasciato dalla condanna ricevuta nel 2018 per abusi sessuali, citando il suo rifiuto di partecipare a un programma di terapia per predatori sessualmente violenti, per questo non avrà la libertà vigilata.

Bill Cosby, che ora ha 83 anni, sarebbe diventato idoneo alla libertà vigilata il prossimo 25 settembre, dopo aver scontato il periodo minimo di tre anni della sua condanna. È stato condannato a 3-10 anni di prigione e definito "predatore sessualmente violento" il 25 settembre 2018, dopo essere stato condannato all'inizio dell'anno per lo stupro di Andrea Constand, ex cestista alla Temple University, nel 2004.

Il rifiuto dell'ex star di impegnarsi con il programma di trattamento per predatori sessualmente pericolosi ostacola praticamente qualsiasi ulteriore speranza di libertà condizionale. Il che significa che Bill Cosby probabilmente rimarrà rinchiuso ancora per un po', a meno che la corte suprema della Pennsylvania non si pronunci a suo favore.

Andrew Wyatt, un portavoce dell'attore caduto in disgrazia, ha rilasciato una dichiarazione alla CNN giovedì: "Mr. Cosby ha proclamato con veemenza la sua innocenza e continua a negare tutte le accuse mosse contro di lui, come false, senza la presenza di alcuna prova. Oggi, il signor Cosby continua a sperare che la Corte Suprema dello Stato della Pennsylvania emetta la sentenza che lo liberi dalla sua condanna o gli garantisca un nuovo processo".