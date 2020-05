Bikers: il racconto di Stephen King e Joe Hill diventa un film per HBO Max

Bikers (Throttle), il racconto scritto da Stephen King e Joe Hill, diventerà un film che verrà prodotto per HBO Max.

Il progetto è stato annunciato oggi ed è attualmente nelle prime fasi di sviluppo, tuttavia il team che si occuperà dell'adattamento è già stato annunciato.

A scrivere la sceneggiatura del progetto sarà Leigh Dana Jackson, già nel team di Raising Dion, mentre alla produzione ci saranno David S. Goyer e Keith Levine tramite la casa di produzione Phantom Four Label.

Al centro della trama di Bikers (nella versione originale intitolato Throttle) ci saranno un padre e suo figlio, due motociclisti, che vengono terrorizzati da un camion mentre si trovano in un'area isolata del deserto americano. Il racconto breve è stato pubblicato inizialmente in un volume antologico intitolato He Is Legend ed è diventato un fumetto pubblicato da IDW Publishing nel 2012.

Il figlio di Stephen King, Joe Hill, è già autore di Horns, diventato un film con Daniel Radcliffe, mentre il libro NOS4A2 è stato adattato una serie tv prodotta per AMC. Il suo fumetto Locke & Key ha invece dato vita a uno show prodotto per Netflix, già rinnovato per una seconda stagione.