Big Mouth 6, su Netflix in streaming da oggi

Big Mouth, la commedia animata creata da Nick Kroll e Andrew Goldberg, sbarca su Netflix con la sesta stagione, disponibile in streaming da oggi 28 ottobre 2022.

Big Mouth, la commedia animata creata da Nick Kroll e Andrew Goldberg, sbarca su Netflix con la sesta stagione, disponibile in streaming da oggi 28 ottobre 2022 per tutti gli utenti abbonati.

Big Mouth è una commedia animata per adulti di 10 episodi di mezz'ora, creata dagli amici Nick Kroll (Kroll Show, The League) e Andrew Goldberg (I Griffin). La serie affronta con umorismo tagliente le glorie e gli orrori della pubertà. Il comico John Mulaney (John Mulaney: The Comeback Kid, Saturday Night Live) presta la voce al personaggio di Andrew, mentre Kroll (coideatore e produttore esecutivo) interpreta vari personaggi, tra cui il migliore amico Nick.

Locandina di Big Mouth

Tra le altre voci della serie troviamo Maya Rudolph (Maya & Marty, Le amiche della sposa), Jason Mantzoukas (The League, Lady Dynamite), Jordan Peele (Keanu, Key and Peele), Fred Armisen (Portlandia, Documentary Now!), Jenny Slate (Girls, Lady Dynamite) e Jessi Klein (Inside Amy Schumer). Nick Kroll, Andrew Goldberg e i registi e sceneggiatori Mark Levin e Jennifer Flackett sono gli ideatori e produttori esecutivi della serie.