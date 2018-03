Big Hero 6: i primi minuti della nuova serie Disney in anteprima

La messa in onda di Big Hero 6 - La serie prenderà il via domenica 8 aprile alle ore 19.20 su Disney XD in simulcast su Disney Channel con un episodio speciale di 50 minuti che vedrà riunita la squadra di supereroi più tecnologici del momento.

Gli episodi riprenderanno la narrazione dall'ultima scena del film d'animazione originale e continueranno a seguire le avventure di Hiro, di Baymax e dei loro amici che insieme formano la leggendaria squadra di supereroi Big Hero 6. Dopo l'episodio speciale la serie andrà in onda dal 9 aprile su Disney XD (canale 616 solo su Sky) dal lunedì al venerdì sempre alle ore 19.20.

Prodotta da Bob Schooley e Mark McCorkle e diretta da Chris Whittier e Ben Plouffe, Big Hero 6 La Serie riproporrà lo humor e le emozioni del film originale ma introdurrà anche nuove avventure e personaggi.

Incredibili peripezie attendono Hiro, Baymax e tutto il resto della squadra che insieme dovranno imparare a gestire la loro doppia vita di studenti e di supereroi per difendere la città di San Fransokyo (una fusione tra Tokyo e San Francisco), dalle minacce di un gruppo di cattivi dotati di potenti strumenti hi-tech.

Ecco i primi minuti in anteprima tratti dalla serie animata:

I protagonisti sono: Hiro un genio di 14 anni dal cuore d'oro; Wasabi preciso, intelligente e specializzato in fisica; Honey Lemon una scienziata ottimista dall'animo artistico con la passione per la chimica; Fred un appassionato di scienza molto creativo e la tostissima e temeraria Go Go, un genio della velocità, specializzata in ingegneria meccanica. E poi naturalmente c'è Baymax, l'ipertecnologico operatore sanitario personale tutto da abbracciare.