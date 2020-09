Big, su Disney+ in streaming da oggi

Big, la commedia del 1988 diretta da Penny Marshall con Tom Hanks e Elizabeth Perkins, arriva in streaming da oggi su Disney Plus!

Big sbarca su Disney Plus in streaming a partire da oggi 18 settembre: la commedia del 1988 diretta da Penny Marshall con Tom Hanks e Elizabeth Perkins è un vero e proprio cult e farà felici molti degli abbonati al servizio in cerca di una serata divertente.

Per effetto di un incantesimo fatto da un mago di Luna park, un bambino vede esaudire il suo desiderio di diventare grande. E così si troverà con un corpo da adulto ma le esigenze di un bambino. Sarà perfetto per dirigere il reparto di giocattoli di un grande magazzino, ma in difficoltà con i problemi di cuore. Chi non conosce la storia di Josh, il bambino che, grazie alla macchina con lo stregone in Coney Island, diventa un adulto con il volto di Tom Hanks? Chi non ha sognato di suonare ballando il pianoforte gigante? Chi non ha cantato Shimmy Shimmy Cocoa Pop insieme a un amico?

Big: Tom Hanks ed Elizabeth Perkins in una scena del film

Big è stato molte volte indicato come il remake a stelle e strisce di Da grande, ma non c'è nulla di più errato. Il film uscì nelle sale solo sei mesi dopo l'uscita del film con Pozzetto, e la sua realizzazione iniziò molto tempo prima. In realtà Big è ispirato a un film a episodi del 1953 diretto da Gottfried Reinhardt e Vincente Minnelli dal titolo Storia di tre amori. L'episodio diretto da Minnelli, Mademoiselle, il giovane Tommy in vacanza a Roma viene trasformato in un baldanzoso e prestante ragazzo da una strega. In ogni caso, Big è un classico e rivelava già le incommensurabili doti attoriali di Tom Hanks.