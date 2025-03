Bif&st 2025 al via oggi: omaggi a David Lynch e Nanni Moretti, Le assaggiatrici e tra i tioli più attesi

Da oggi al 29 marzo Bari si trasforma nella capitale del cinema internazionale. Prende il via la sedicesima edizione del Bif&st - Bari International Film&Tv Festival, manifestazione diretta per il primo anno dal giornalista e critico cinematografico Oscar Iarussi.

In ricordo di David Lynch, scomparso lo scorso gennaio, il festival verrà inaugurato dalla proiezione di Cuore selvaggio, in collaborazione con Lucky Red, al Teatro Petruzzelli.

Tra i titoli più attesi spicca Le assaggiatrici, il nuovo film di Silvio Soldini che ha portato sullo schermo il bestseller di Rosella Postorino guidando un cast tutto tedesco, presentato in apertura. Ispirato alla storia dell'ultima assaggiatrice di Hitler, il film sarà presentato in anteprima sabato 22 marzo al Teatro Petruzzelli (ore 20.30) alla presenza del regista, degli interpreti Elisa Schlott, Max Riemelt, Alma Hasun, dell'autrice Rosella Postorino, della sceneggiatrice Doriana Leondeff, dei produttori Lionello Cerri e Cristiana Mainardi. Le assaggiatrici arriverà nella sale italiane a partire dal 27 marzo distribuito da Vision Distribution.

Un primo piano di Nanni Moretti

La retrospettiva su Nanni Moretti

A festeggiare i cinquant'anni di carriera di Nanni Moretti, il festival presenterà una retrospettiva che prenderà il via con Io sono un autarchico per guidare il pubblico in un viaggio attraverso la sua filmografia, con tutti i film da lui diretti dagli esordi fino alle opere più recenti. Centrale anche il Focus A24, primo omaggio italiano alla rivoluzionaria esperienza della casa di produzione e distribuzione statunitense, che partirà con le proiezioni di Everything Everywhere All at Once di Daniel Kwan e e Daniel Scheinert (ore 10.30 Multicinema Galleria) e Lady Bird di Greta Gerwig (ore 21.15 Multicinema Galleria).

Tra gli ospiti il montatore Walter Fasano, che presenterà la proiezione evento speciale di The Protagonists, esordio alla regia nel 1999 di Luca Guadagnino (ore 18.00 Multicinema Galleria), e il dottor Marcello Bini, protagonista di Gen_, documentario di Gianluca Matarrese girato all'ospedale Niguarda di Milano (ore 19.00 Multicinema Galleria).

In programma anche il delicato e avventuroso Savages, animazione di Claude Barras in collaborazione con l'Ambasciata Svizzera in Italia (ore 17.00 Multicinema Galleria), e La infiltrada di Arantxa Echevarria, ispirato alla storia vera di Aranzazu Berradre Marin, unica agente spagnola infiltrata nell'ETA (ore 20.00 Multicinema Galleria).

I concorsi

Una scena di Savages

Cuore del festuval pugliese i due concorsi, Meridiana, con proiezioni al Teatro Kursaal Santalucia, riservato al cinema dei Paesi del Mediterraneo con 12 titoli valutati dalla giuria presieduta da Tahar Ben Jelloun, oltre a due titoli fuori concorso, e Per il cinema italiano, con 10 film che saranno valutati da una giuria popolare coordinata da Costanza Quatriglio.

Tanti anche gli appuntamenti con i protagonisti del cinema italiano, che riceveranno il premio Bif&st "Arte del cinema": Nanni Moretti, Monica Guerritore, Francesca Comencini, Sergio Rubini, Isabella Ferrari, Carlo Verdone, che con Claudia Gerini celebrerà in un incontro i 30 anni di Viaggi di nozze, oltre ad Alberto Barbera e a Felice Laudadio.

Programma e informazioni su bifest.it.