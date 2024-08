Biancaneve, tutto quello che sappiamo sul criticatissimo live-action Disney

A distanza di diversi mesi dalla sua uscita nelle sale, Biancaneve è già uno dei remake in live-action più chiacchierati e criticati della Disney, ma dopo l'uscita del primo teaser trailer diciamo che gli animi dei fan si sono placati leggermente.

Nel complesso, il teaser trailer fornisce tutto ciò che si poteva sperare. Sembra che il film sia in linea con i remake live-action precedenti della Disney. I colori vivaci e l'invitante mondo fantastico creato per il film sono convincenti.

L'uscita del remake in live-action di quello che è noto per essere il primo Classico d'animazione della Disney, che ha rivoluzionato il genere alla fine degli anni '30, è fissata per il 21 marzo 2025.

Una versione più moderna del personaggio

Secondo quanto riportato da People, Rachel Zegler, che interpreterà la protagonista, ha spiegato di essersi immersa nelle complesse emozioni che Biancaneve avrebbe dovuto provare. Hanno cercato di modernizzare il personaggio per renderlo adatto al pubblico di oggi, senza toglierne l'essenza Disney. È stata trasformata in una principessa più indipendente e leggermente più cresciuta.

Nel film d'animazione originale, Biancaneve ha 13 anni, ma nel live-action ne ha 18. La sua storia prevede il suo viaggio per diventare una leader, piuttosto che aspettare l'eroismo di un uomo che venga a salvarla. Apparentemente, la reinvenzione non ha intaccato molto di ciò per cui il film originale era conosciuto, con personaggi e canzoni molto familiari che appaiono come il perno del film.

Gal Gadot incanta come villain

L'ex-Wonder Woman ha il ruolo di antagonista principale di Biancaneve, interpretando la regina cattiva. Con oltre 35 ruoli tra cinema e televisione, è diventata un'abile interprete in grado di incarnare una vasta gamma di personaggi. È apparsa più volte nel franchise di Fast and Furious nel ruolo di Gisele Yashar ed è stata una parte importante del mondo dei supereroi della DC, interpretando Diana Prince.

Biancaneve e i 7 nani: "Non siamo più nel 1937" un commento video di Rachel Zegler riaccende le polemiche

Andrew Burnap, con una carriera teatrale di tutto rispetto, oltre che cinematografica e televisiva, interpreterà Jonathan. Burnap ha avuto un ruolo in The Chaperone del 2018, mentre è apparso anche in varie serie televisive, tra cui Under the Banner of Heaven. Nel ruolo di Brontolo, la filmografia di Martin Klebba risale al 2001. È noto per aver interpretato il personaggio di Marty nei film dei Pirati dei Caraibi, oltre che in film del calibro di Jurassic World e Ted 2.

Biancaneve è scritto dalla regista di Barbie

L'adattamento è stato co-scritto da due incredibili autrici, Greta Gerwig e Erin Cressida Wilson. La Gerwig ha al suo attivo alcuni film incredibili, tra cui Lady Bird, Piccole donne e, il fenomeno mondiale di Barbie. Anche la Wilson è una scrittrice affermata, avendo scritto Chloe e, forse il più famoso, La ragazza del treno. È praticamente certo che il film sarà scritto in modo eccellente, con tutti gli elementi necessari a renderlo un'altra aggiunta alla serie sempre crescente di film Disney in live-action.

A dirigere il film sarà Marc Webb, al suo primo progetto per la Disney. In precedenza ha diretto 500 giorni insieme, i due Amazing Spider-Man, Gifted e The Only Living Boy in New York.