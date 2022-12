Biancaneve e i sette nani: ecco il volume speciale Panini Comics per l'anniversario del film

In occasione degli 85 anni di Biancaneve e i sette nani, Panini Comics presenta un imperdibile volume con una raccolta di alcuni classici intramontabili, già disponibile per tutti.

In occasione degli 85 anni del film, Panini Comics presenta Biancaneve e i sette nani, imperdibile volume speciale - disponibile in edicola, fumetteria e su Panini.it - con una raccolta di alcuni classici intramontabili.

Il 21 dicembre 1937 al Carthay Circle Theatre di Los Angeles fu scritta una delle pagine più importanti della storia del cinema: in quell'occasione venne proiettato in anteprima mondiale Biancaneve e i sette nani, il primo lungometraggio animato della storia della Settima Arte, prodotto da Walt Disney. Da allora vari fumettisti si sono cimentati con i protagonisti di quella storia senza tempo, arrivando a creare dei veri e propri sequel della vicenda originale di Biancaneve.

I teneri nani del film Biancaneve e i sette nani ( 1937 )

All'interno di Biancaneve e i sette nani, una selezione di avventure dedicate alla meravigliosa fiaba Disney realizzate da grandi autori, tra cui Biancaneve e il mago Basilisco, con i testi di Federico Pedrocchi e i disegni di Nino Pagot (apparsa in Paperino e altre avventure nel 1939), I Sette Nani e la fata incantata con testo di Guido Martina e disegni di Romano Scarpa (pubblicata su Almanacco Topolino nel 1959) e I 7 Nani e l'anello di betulla, uscita sul numero 238 di Topolino nel giugno del 1960, con testo e disegni di Romano Scarpa. Una collezione di storie davvero speciale arricchita da un apparato redazionale extra per approfondire meglio la storia del film e della ricca tradizione a fumetti che ne è scaturita e per celebrare nel migliore dei modi la prima Principessa Disney.