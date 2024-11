Biancaneve, Rachel Zegler in uno scandalo mediatico post elezioni di Trump: "chiedo scusa"

Il live-action di Biancaneve, diretto da Marc Webb (The Amazing Spider-Man), sta generando un'ondata di interesse, non solo per il ritorno di uno dei classici più amati della Disney, ma anche per le controversie che circondano la sua protagonista, Rachel Zegler, attualmente coinvolta in diversi scandali mediatici.

Biancaneve: il live-action Disney sotto i riflettori

Recentemente, l'intero progetto legato a Biancaneve ha subito diverse polemiche: Forbes infatti ha recentemente rivelato che il budget di questo nuovo live action firmato Disney ha raggiunto i 269,4 milioni di dollari, una cifra che lo posiziona tra le produzioni Disney più costose di sempre. Considerando anche i costi di marketing, il film dovrà incassare oltre 400 milioni di dollari per raggiungere il pareggio. Con nuove canzoni scritte dai premiati compositori Benj Pasek e Justin Paul (La La Land, The Greatest Showman), e con l'attrice Gal Gadot nei panni della Regina Cattiva, il film non sorprende per il costo eccessivo.

Ma la pellicola è sotto attacco anche per uno scandalo che coinvolge direttamente la protagonista: Rachel Zegler, nota per il suo ruolo in West Side Story, ha recentemente suscitato polemiche per i suoi commenti su Instagram dopo l'annuncio di Donald Trump come nuovo presidente degli Stati Uniti. Nel suo post, Zegler aveva scritto: "Possano i sostenitori di Trump, gli elettori di Trump e Trump stesso non conoscere mai la pace."

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Dopo le critiche ricevute, Zegler ha rimosso il post e pubblicato delle scuse: "Ho lasciato che le mie emozioni prendessero il sopravvento. L'odio e la rabbia ci hanno allontanato sempre di più dalla pace e dalla comprensione, e mi dispiace di aver contribuito al discorso negativo."

Questa dichiarazione è stata accolta con reazioni contrastanti, tra chi ha apprezzato il suo mea culpa e chi ha accusato l'attrice di aver danneggiato ulteriormente l'immagine del film.

Oltre a Zegler e Gadot, il film include Martin Klebba nel ruolo di Brontolo, e introdurrà una versione più giovane di Biancaneve, suggerendo l'inserimento di flashback per approfondire la storia del personaggio. Questa scelta narrativa potrebbe ampliare l'universo della fiaba, esplorando aspetti mai visti prima.

Biancaneve, Rachel Zegler: "Vorrei cancellarmi dai social, ma non voglio darla vinta ai troll razzisti"

Marc Webb, parlando del progetto, ha sottolineato il suo intento di mantenere il cuore della storia originale, ma con aggiornamenti che riflettano i valori contemporanei: "La nostra Biancaneve sarà forte, intelligente e capace di determinare il proprio destino."