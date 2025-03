Melissa Barrera difende Rachel Zegler per i post a favore della Palestina

Melissa Barrera ha difeso la sua collega Rachel Zegler nelle sue stories su Instagram dopo aver letto alcuni articoli in cui si rivelavano le conseguenze dei commenti a favore della Palestina compiuti sui social dalla star di Biancaneve.

L'attrice sembra non aver particolarmente apprezzato il contenuto di alcuni articoli pubblicati da Variety firmati dalla stessa giornalista che aveva scritto dei pezzi riguardanti il suo licenziamento dal franchise di Scream.

Il sostegno a Rachel

Tra le storie condivise su Instagram, Melissa Barrera ha pubblicato un post di Variety sulle conseguenze di un post pubblicato da Rachel Zegler alcuni giorni dopo l'evento D23 e in cui aveva ricordato: "E ricordate sempre, Palestina libera".

L'ex star di Scream ha scritto che il pezzo cerca di ritrarre la collega come 'difficile e politicamente radicale'. Melissa ha aggiunto: "Non ci riesce, la fa sembrare incredibilmente cool e piena di integrità".

Successivamente Barrera ha pubblicato gli articoli che la riguardavano dopo i suoi commenti politici che le hanno causato non pochi problemi con produttori e gli studios con cui stava collaborando. L'attrice ha sottolineato come l'autrice sia la stessa del recente report su Rachel in cui si sostiene che il post dell'interprete di Biancaneve abbia fatto aumentare le minacce di morte rivolte a Gal Gadot e abbiano costretto Disney ad assumere un esperto per controllare le sue attività sui social nei mesi prima del debutto del film nelle sale.

I problemi affrontati dall'ex star di Scream

Barrera, un anno fa, aveva ricordato il periodo difficile affrontato dopo i suoi post in cui prendeva delle chiare posizioni politiche. Nell'intervista rilasciata a The Hollywood Reporter si rivelava che le voci riguardanti la scelta della sua agenzia di WME di non occuparsi più di lei o che sostenevano che Spyglass l'avesse avvertita di non apprezzare i contenuti pubblicati online erano false.

Melissa aveva aggiunto: "Ero in una situazione mentale così confusa, ma sono stata davvero fortunata. Ho avuto molto sostegno dalle persone intorno a me: il mio team e, in particolare, i miei addetti stampa. Mi hanno semplicemente accompagnata".