Rachel Zegler: a Broadway niente scena del balcone di Evita per questioni di sicurezza

Andrew Lloyd Webber, in un'intervista, ha spiegato perché il musical con star la giovane attrice dovrà subire delle modifiche nella messa in scena se approderà a New York.

Rachel Zegler potrebbe riprendere il ruolo della protagonista del musical Evita a Broadway. La produzione, tuttavia, ha già annunciato che potrebbero essere necessari dei cambiamenti per questioni di sicurezza.

Una situazione preoccupante

Diego Andres Rodriguez, che ha recitato insieme alla giovane star nello spettacolo teatrale a Londra, ha dichiarato che considera "allarmante" il fatto che Rachel Zegler negli Stati Uniti non possa esibirsi all'esterno, cantando da un balcone Don't Cry for Me Argentina come ha fatto centinaia di volte in precedenza. L'attore ha poi sottolineato che la situazione dice molto di quanto sta accadendo negli Stati Uniti e trova preoccupante che la sua amica e collega debba affrontare un astio nei suoi confronti talmente estremo da spingere i produttori dello show a considerare la possibilità che sia un rischio mantenere la scena come era stata ideata in originale.

Le dichiarazioni del produttore teatrale

Andrew Lloyd Webber ha dichiarato alcune settimane fa: "L'unica cosa che non può assolutamente accadere è quello che abbiamo fatto a Londra sul balcone. Non possiamo farlo a New York. Voglio dire, potrebbe succedere qualcosa di terribile".

L'icona del teatro ha inoltre aggiunto in modo inquietante: "A Londra abbiamo leggi sulle armi".

Zegler, sull'argomento, non ha potuto aggiungere molto sulle recenti dichiarazioni e, rispondendo alle domande dei giornalisti, ha semplicemente spiegato che attenderà di scoprire quello che accadrà e se Evita approderà a Broadway.

L'attrice, riflettendo recentemente sulla sua carriera, ha ammesso che si sente quasi in debito nei confronti di Steven Spielberg che, grazie a West Side Story le ha cambiato la vita.